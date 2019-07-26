Đi mua thuốc, mẹ trẻ Yên Bái bị lũ cuốn đuối nước thương tâm, bỏ lại 2 con thơ dại

Xã hội 26/07/2019 14:48

Thi thể của người mẹ trẻ bị đuối nước thương tâm khi đi mua thuốc cho con khiến nhiều người xót xa, thương cảm.

Sáng nay (26/7), ông Lưu Đức Huấn, Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện Lục Yên (Yên Bái) cho biết cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể chị Hà Thị Chiều (24 tuổi, trú tại thôn Cây Mơ, xã Liễu Đô) bị đuối nước thương tâm.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy lúc 23 giờ đêm qua tại bãi ngô gần cầu Hin, cách nhà chị khoảng 1 km. Chị Chiều đã có 2 con nhỏ, cái chết của người mẹ trẻ khiến ai nấy xót xa vô cùng. Hiện chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức hậu sự theo phong tục địa phương.

Trước đó khoảng 15 giờ chiều 25/7, chị Chiều đi mua thuốc cho con không may bị rơi xuống suối mất tích. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các đơn vị nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân.

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Đi mua thuốc cho con, người mẹ trẻ đuối nước thương tâm khiến ai nấy xót xa - Ảnh: GĐ&XH

Cách đây ít ngày tại Nghệ An cũng xảy ra vụ hai chị en ruột đuối nước thương tâm. Cụ thể, vào chiều 19/7, trong lúc chị B. (trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) đi chăn dê, con trai S. (4 tuổi) và con gái A. (3 tuổi) của chị chơi ở nhà.

Sau khi về nhà không thấy hai con nhỏ đâu, chị B. bèn tri hô mọi người tìm các con giúp mình. Người thân và hàng xóm tìm kiếm khắp nơi thì phát hiện hai bé chết đuối ở ao nhà bà ngoại, cách nhà khoảng vài chục mét.

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng chị B. có 4 người con, 2 bé đuối nước thương tâm là con thứ hai và thứ ba.

Mẹ chết lặng khi phát hiện 2 con nhỏ chết đuối ở ao nhà bà ngoại

Mẹ chết lặng khi phát hiện 2 con nhỏ chết đuối ở ao nhà bà ngoại

Liên quan đến vụ đuối nước ở Nghệ An, người thân hàng xóm vô cùng xót xa khi chị B. mất 2 con nhỏ chỉ trong buổi sáng.

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Từ khóa:   chết đuối thương tâm

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