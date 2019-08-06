Thấy bà ngoại đi mò ốc mãi không về, bé trai 4 tuổi ở Quảng Bình đi tìm thì bị rơi xuống nước chết đuối thương tâm.

Mới đây, tại thôn Tân Ấp, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình xảy ra vụ bé trai bị chết đuối thương tâm khiến nhiều người đau xót.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 5/8, bà Đinh Thị Niệm (SN 1959, trú tại thôn Tân Ấp) đi mò ốc tại khu vực khe Lèn. Đến 13 giờ cùng ngày không thấy bà về, bé Đinh Minh Đ. (SN 2015, cháu ngoại bà Niệm) cùng một người anh ra khe Lèn để tìm. Không may bé Đ. trượt chân ngã xuống khu vực nước sâu mất tích.

Người anh của Đ. hoảng loạn chạy về nhà kêu cứu. Người dân trong xóm lập tức chạy ra khe Lèn cứu nạn. Thế nhưng đến tận 15 giờ cùng ngày, em Đ. mới được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong.

Đi tìm bà, bé trai 4 tuổi chết đuối thương tâm - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, bé trai có hoàn cảnh éo le, từ nhỏ sống cùng ông bà ngoại do mẹ bé là chị Đinh Thị T. (SN 1988) phải đi làm ăn ở Hà Tĩnh. Gia đình bà Niệm cũng thuộc diện khó khăn ở xã. Sau khi xảy ra vụ đuối nước thương tâm, chính quyền địa phương đã hỗ trợ chi phí ban đầu, giúp gia đình đưa thi thể bé Đ. về lo hậu sự.

Cách đây ít ngày, tại sông Mỹ, đoạn qua cầu Lê Lợi (gần nhà máy nhiệt điện Thăng Long), xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh cũng xảy ra vụ bé trai 12 tuổi đuối nước thương tâm khiến nhiều người xót xa.

Chiều 27/7, anh Ân Văn Dũng (ngụ xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ) cùng 2 con đi câu cá rồi tắm sông.

Trong lúc tắm, cháu Ân Vũ Tuân (SN 2007) không may bị nước cuốn trôi mất tích. Thấy con gặp nạn, anh Dũng hô hoán mọi người tới ứng cứu.

Lực lượng chức năng xã Lê Lợi nhanh chóng có mặt, huy động xuồng cứu hộ và thợ lặn tới trợ giúp tìm tung tích bé Tuân. Đến 17 giờ cùng ngày, nạn nhân đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong.

Bé trai 12 tuổi ở Quảng Ninh đuối nước thương tâm khi đang tắm sông cùng bố Đang tắm sông cùng bố, bé trai 12 tuổi bị nước cuốn dẫn đến đuối nước thương tâm. Lực lượng chức năng xã Lê Lợi nhanh chóng có mặt truy tìm tung tích nạn nhân. Tuy nhiên khi được tìm thấy, bé trai đã tử vong.

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