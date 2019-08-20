Xót xa cảnh gia đình gào khóc bên thi thể 2 em nhỏ bị chết đuối thương tâm ở mương nước gần nhà

Xã hội 20/08/2019 11:15

Chứng kiến cảnh người thân gào khóc bên thi thể 2 trẻ em bị đuối nước thương tâm, những người xung quanh không khỏi xót xa, thương cảm.

Tối 19/8, trên địa bàn xã Cư Kbang (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ 2 trẻ em đuối nước thương tâm khiến nhiều người xót xa. Ông Đàm Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cư Kbang đã xác nhận sự việc.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, một nhóm trẻ cùng trú tại cụm 9 (xã Cư Kbang, huyện Ea Súp) ra mương nước gần nhà chơi.

Đến khoảng 17 giờ, một em trong nhóm đã chạy về báo cho gia đình là em Dương Văn S. (9 tuổi) và bé Phủng P. (5 tuổi) bị trượt chân té xuống mương.

2 tre em duoi nuoc thuong tam 1
2 trẻ em đuối nước thương tâm dưới mương nước gần nhà - Ảnh: Dân Việt

Ngay sau đó 2 bên gia đình đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể 2 em dưới mương nước. Chứng kiến cảnh người thân ngã quỵ, gào khóc bên thi thể 2 em nhỏ chết đuối, người xung quanh không khỏi xót xa, thương cảm.

Theo chính quyền địa phương, gia đình 2 em S. và P. đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau khi xảy ra tai nạn thương tâm, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng. 

Cách đây ít ngày, tại thôn Tân Ấp, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình cũng xảy ra vụ bé trai bị chết đuối thương tâm khiến nhiều người đau xót.

Vào sáng 5/8, bà Đinh Thị Niệm (SN 1959, trú tại thôn Tân Ấp) đi mò ốc tại khu vực khe Lèn. Đến 13 giờ cùng ngày không thấy bà về, bé Đinh Minh Đ. (SN 2015, cháu ngoại bà Niệm) cùng một người anh ra khe Lèn để tìm. Không may bé Đ. trượt chân ngã xuống khu vực nước sâu mất tích.

Người anh của Đ. hoảng loạn chạy về nhà kêu cứu. Người dân trong xóm lập tức chạy ra khe Lèn cứu nạn. Thế nhưng đến tận 15 giờ cùng ngày, em Đ. mới được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. 

Được biết, bé trai có hoàn cảnh éo le, từ nhỏ sống cùng ông bà ngoại do mẹ bé là chị Đinh Thị T. (SN 1988) phải đi làm ăn ở Hà Tĩnh. Gia đình bà Niệm cũng thuộc diện khó khăn ở xã. Sau khi xảy ra vụ đuối nước thương tâm, chính quyền địa phương đã hỗ trợ chi phí ban đầu, giúp gia đình đưa thi thể bé Đ. về lo hậu sự.

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