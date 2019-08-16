Nghĩ rằng vợ sẽ đi nước ngoài và bỏ rơi mình, gã chồng ra tay giết người rồi đến công an đầu thú.

Hôm nay (16/8), TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Hải Châu (SN 1958), trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh về tội giết người.

Theo cáo trạng, Châu và bà Chu Thị H. (SN 1963, trú tại xã Cương Gián) là vợ chồng, có với nhau 4 người con.

Vào năm 1999, bà H. đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Đến cuối năm 2018, bà H. về dự đám cưới con trai thứ hai. Châu đề nghị vợ ở nhà hẳn, không sang Hàn Quốc nữa nhưng bà H. chưa đồng ý.

Bị cáo Lê Hải Châu bị tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người - Ảnh: Người Đưa Tin

Ngày 18/2, bà H. bàn với chồng đưa người con trai đầu mắc bệnh thần kinh ra Hà Nội thăm khám rồi vào Khánh Hòa chơi với con gái vài hôm. Tuy nhiên, Châu lại cho rằng vợ định bỏ đi mà không chăm sóc mình đang bị tai biến mạch máu não nên nung nấu ý định giết vợ.

Rạng sáng hôm sau, khi bà H. đang nằm ngủ trên giường, Châu xuống nhà bếp cầm hai con dao đi vào phòng ngủ đâm chết vợ. Gây án xong, người đàn ông ra biển Cương Gián định tự tử nhưng được người dân phát hiện ngăn cản, đưa về đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo liên tục tỏ ra ân hận, cho rằng vì nóng giận, không làm chủ được bản thân nên đã ra tay giết vợ. Bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc gia đình.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì ích kỷ của bản thân mà nhẫn tâm giết vợ mình nên cần phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài để răn đe. Sau khi cân nhắc, HĐXX quyết định tuyên phạt người chồng giết vợ 20 năm tù.

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