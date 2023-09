Gã cha dượng xâm hại con riêng của vợ ở Bà Rịa - Vũng Tàu khiến nhiều người bức xúc. Cơ quan công an đã bắt tạm giam nghi phạm để điều tra làm rõ vụ việc.

Hôm nay (14/8), Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Anh Kiệt (36 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ) để điều tra vụ án cha dượng xâm hại con riêng của vợ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Kiệt là cha dượng của bé M. (tên đã thay đổi, 11 tuổi). Từ năm 2018 đến nay, lợi dụng những lúc không có ai ở nhà, Kiệt đã xâm hại tình dục bé M. nhiều lần. Mỗi lần thực hiện hành vi thú tính, Kiệt lại đe dọa bé M. không được kể chuyện này với ai, theo Dân Việt.

Ngày 8/8/2019, người dân ở gần nhà của Kiệt phát hiện sự việc nên báo cho công an. Tại cơ quan điều tra, Kiệt đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trần Anh Kiệt tại cơ quan công an - Ảnh: VnExpress

Cuối năm 2018, Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) bắt tạm giam đối tượng Lê Long Hồ (30 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 11 tuổi, con riêng của vợ hờ.

Khoảng 5 giờ ngày 18/12, lợi dụng lúc vợ hờ đi vắng, Hồ nảy sinh ý định hiếp dâm bé N. (đã đổi tên). Khi thấy bé N. vào buồng ngủ, Hồ đi theo định thực hiện hành vi đồi bại nhưng không thành vì bé N. la hét và chống cự quyết liệt.

Sau đó bé N. mang chuyện cha dượng giở trò đồi bại với mình kể cho bạn cùng lớp nghe. Sự việc được nhiều người bàn tán xôn xao đến tai thầy hiệu trưởng. Người này lập tức đến cơ quan công trình báo sự việc, tố cáo hành vi thú tính của Hồ.

