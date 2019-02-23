Người mẹ cho biết, hành vi đồi bại của Hoành khiến con gái chị bị tổn thương tâm lý, ảnh hưởng đến học tập và cuộc sống thường ngày. Hiện vợ chồng chị phải xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc, an ủi con.

Bà Lê Ngọc Thúy (ngụ ở phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) cho biết gia đình đã làm đơn cầu cứu gửi Bí thư Tỉnh Ủy và các cơ quan chức năng, yêu cầu xử lý nghiêm gã dượng rể đã giở trò đồi bại với con gái mình là cháu T.G.T. (14 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, trưa 19/2, đối tượng Phạm Hoành (34 tuổi, dượng rể của T. đồng thời là hàng xóm) thấy bé T. đi học về, trong nhà chỉ có một mình nên đã đột nhập vào nhà với mục đích hãm hại cháu bé.

Lúc đầu, Hoành dụ dỗ bé gái nếu cho hắn sờ mó sẽ cho tiền mua gấu bông. Bé T. không đồng ý và đe dọa sẽ kể chuyện cho ba mẹ nghe. Hoành vẫn tiếp tục nổi cơn thú tính khiến bé T. la toáng lên rồi bỏ chạy.

Sợ mọi người biết, Hoành vội về nhà, bé T. cũng đã khóa cổng ngay. Tuy nhiên chỉ khoảng 20 phút sau, Hoành lại trèo tường vào nhà, đi tìm T. quyết tâm giở trò đồi bại.

Bé T. may mắn thoát khỏi tay gã dượng rể đồi bại - Ảnh: CAND

Bé T. đã chống cự quyết liệt, may mắn thoát ra ngoài và chạy vào một căn phòng trong nhà rồi khóa trái cửa lại. Do không có điện thoại, T. dùng máy vi tính nối mạng trong phòng, nhắn tin qua mạng xã hội cầu cứu anh trai đang học ở TP Hồ Chí Minh.

Nhận được điện thoại từ con trai, cha mẹ cháu T. đã tức tốc về nhà. Nghe con vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện, chị Thúy (mẹ T.) đã báo công an. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an thành phố Đồng Xoài đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Chị Thúy bức xúc cho biết, hành vi đồi bại của Hoành khiến con gái chị bị tổn thương tâm lý, ảnh hưởng đến học tập và cuộc sống thường ngày. Hiện vợ chồng chị phải xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc, an ủi con.

Sau khi lấy lời khai các bên liên quan, cơ quan công an đã dẫn giải đối tượng Phạm Hoành về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hoành thừa nhận đã dùng tay sờ vào ngực và một số nơi trên cơ thể cháu T. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

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