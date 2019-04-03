Bé gái 13 tuổi cầu cứu vì bị cha dượng xâm hại, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra

Xã hội 03/04/2019 15:55

Sau khi hàng loạt tin nhắn của bé gái 13 tuổi cầu cứu về việc bị cha dượng xâm hại tình dục được lan truyền trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, điều tra.

Sáng qua (2/4), trên mạng xã hội lan truyền đoạn tin nhắn cầu cứu của bé Y. (ngụ Long An) về việc bị cha dượng lạm dụng tình dục.

Theo thông tin từ Dân Trí, trong chiều qua, cơ quan chức năng đã nắm được thông tin bé Y. kêu cứu vì bị cha dượng hiếp dâm. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nạn nhân đang ngụ tại xã nào.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An và cơ quan chức năng huyện Cần Đước đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Bé gái 13 tuổi cầu cứu vì bị cha dượng xâm hại, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra - Ảnh 1
Cơ quan công an vào cuộc điều tra khi xuất hiện tin nhắn cầu cứu của bé gái 13 tuổi trên mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Theo những gì nạn nhân kể trong tin nhắn cầu cứu thì ba ruột của em đã qua đời. Một năm trước, mẹ em lấy chồng mới làm nghề lái xe.

Những lúc mẹ vắng nhà, bé Y. thường bị cha dượng giở trò đồi bại. Vì sợ mẹ đánh nên bé không dám kể chuyện này với ai. Hiện bé đã nghỉ học ở nhà phụ giúp dì buôn bán.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc trên.

Thời gian qua, có không ít trường hợp cha dượng hiếp dâm con gái riêng của vợ khiến dư luận bàng hoàng. Nạn nhân đa phần là những bé gái chưa đến 16 tuổi.

Cha dượng cho con gái riêng của vợ xem phim đen rồi hiếp dâm

Vào tháng 12 năm ngoái, Công an huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ đối với Đồng Văn Sơn (sinh năm 1984, trú tại thôn Viên Chử, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là bé T.L (sinh năm 2007), trú ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Được biết vào năm 2010, cha mẹ bé L. ly hôn. Đến năm 2012, mẹ bé L. kết hôn với Sơn. Tháng 3/2017, vì bà ngoại phải ra nước ngoài du lịch nên L. cùng mẹ và cha dượng đến nhà bà ở để trông nom nhà cửa.

Bé gái 13 tuổi cầu cứu vì bị cha dượng xâm hại, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra - Ảnh 2
Lợi dụng lúc vợ không có nhà, Sơn cho bé L. xem phim người lớn rồi giở trò đồi bại - Ảnh: Internet

Bắt đầu từ tháng 4/2018, lợi dụng lúc vợ không có nhà, Sơn đã mở phim người lớn cho bé L. xem rồi hiếp dâm nạn nhân.

Đến ngày 25/11/2018, phát hiện bé L. xem phim người lớn trên điện thoại nên mẹ bé gặng hỏi và biết được sự thật. Ngay lập tức, gia đình đã đưa bé đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.

Ám ảnh lời kể của bé gái 12 tuổi bị cha dượng xâm hại hơn 20 lần

Ám ảnh lời kể của bé gái 12 tuổi bị cha dượng xâm hại hơn 20 lần

Bắt đầu từ năm lớp 1, P. đã bị cha dượng sờ soạng khắp người. Khoảng 1 năm gần đây, lợi dụng lúc vợ đi làm, gã đàn ông này đã xâm hại P. hơn 20 lần.

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