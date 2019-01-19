Ám ảnh lời kể của bé gái 12 tuổi bị cha dượng xâm hại hơn 20 lần

Xã hội 19/01/2019 14:46

Bắt đầu từ năm lớp 1, P. đã bị cha dượng sờ soạng khắp người. Khoảng 1 năm gần đây, lợi dụng lúc vợ đi làm, gã đàn ông này đã xâm hại P. hơn 20 lần.

Nạn nhân trong vụ việc là bé N.T.K.P (12 tuổi) con gái chị N.T.B.L (35 tuổi, ngụ tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Theo đó, cách đây 8 năm chị L. quen biết và sống như vợ chồng với Cao Văn Thông (sinh năm 1983, quê Cần Thơ) tại Bình Dương. Lúc này, con gái chị chỉ mới 4 tuổi.

Từng qua một lần đò nên lần này chị L. luôn cố gắng chăm lo cho gia đình, hy vọng con gái có thể lớn lên bình an, học hành chăm chỉ. Thế nhưng hai năm gần đây, Thông chẳng những không đi làm mà còn thường xuyên nhậu nhẹt, chửi bới, đánh đập vợ.

Ám ảnh lời kể của bé gái 12 tuổi bị cha dượng xâm hại hơn 20 lần - Ảnh 1
Bé gái 12 tuổi bị cha dượng xâm hại nhiều lần khi mẹ vắng nhà - Ảnh: Lao động

Để thoát khỏi hoàn cảnh địa ngục, ngày 2/9/2018 chị L. dắt con gái đi nơi khác ở. Trong khoảng thời gian này, P. thường xuyên bị đau bụng, mất ngủ.

Có lần đang ngủ thì em bàng hoàng tỉnh dậy, khóc lóc và kể lại cho mẹ nghe việc bị cha dượng xâm hại suốt một thời gian dài. Theo đó, P. bị đối tượng Thông sờ soạng khắp người từ khi mới học lớp 1.

Cách đây khoảng một năm, lợi dụng lúc chị L. đi làm, Thông bắt đầu xâm hại bé P. Mỗi lần xong việc, Thông đe dọa nạn nhân không được kể lại với ai, thậm chí gã còn đánh đập để em không kể lại với người lớn. Đau đớn hơn, bé P. từng bị gã dẫn ra bụi cây giở trò đồi bại.

Sau khi nghe con gái kể lại sự việc, chị L. vô cùng đau đớn. Chị đã cùng người thân đưa bé P. đến công an trình báo. Chị hy vọng Thông sẽ nhận sự trừng phạt thích đáng từ cơ quan chức năng để trả giá cho những gì mình đã làm và không còn cơ hội làm hại những bé gái khác.

Ngay khi nhận được đơn tố giác của gia đình nạn nhân, cơ quan công an đã đưa bé P. đến cơ sở y tế khám. Kết quả cho thấy bé có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Theo thông tin từ Lao động, hôm nay công an TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ đối tượng Cao Văn Thông để điều tra về hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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