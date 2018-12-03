Trong mắt hàng xóm, Sơn là người đàng hoàng, chưa từng gây điều tiếng gì. Vì vậy thông tin gã nhiều lần xâm hại con riêng của vợ khiến mọi người không khỏi bất ngờ.

Nhiều ngày qua, thông tin đối tượng Đồng Văn Sơn (sinh năm 1984, ngụ tại huyện Kim Thành, thành phố Hải Dương) thực hiện hành vi đồi bại với con riêng của vợ khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Trên Người đưa tin, ông Lê Văn Tăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Tân (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) cho biết khi nghe tin Sơn giở trò đồi bại với con riêng của vợ, ai nấy đều vô cùng bất ngờ. Tại địa phương đối tượng này chưa từng có điều tiếng gì, trước giờ cũng không có hành vi lệch chuẩn xã hội.

Chân dung gã cha dượng đồi bại nhiều lần xâm hại con riêng của vợ khiến dư luận phẫn nộ nhiều ngày qua - Ảnh: Zing

Được biết đối tượng Sơn từng có một đời vợ, có một đứa con nhưng sau đó đã ly hôn. Kể từ đó, Sơn đi làm và quen biết với chị Y. Dù biết chị này từng kết hôn và có con gái riêng, Sơn vẫn chấp nhận cưới về làm vợ, sinh sống tại xã Kim Tân.

Đến tháng 3/2017, vì mẹ vợ của Sơn đi du lịch nước ngoài nên vợ chồng Sơn cùng bé T.L (sinh năm 2007) trở về huyện An Dương, thành phố Hải Phòng để trông nhà giúp. Không ai ngờ rằng chính trong khoảng thời gian này, lợi dụng lúc chị Y. đi làm buổi tối, Sơn cho bé T.L xem phim đen và thực hiện hành vi đồi bại.

Tại địa phương, Sơn là người chưa từng có điều tiếng hay tiền án tiền sự nào - Ảnh minh họa: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 25/11/2018, chị Y. phát hiện bé T.L xem phim người lớn nên gặng hỏi. Lúc này T.L mới nói được cha dượng nhiều lần cho xem. Bức xúc trước hành vi này, người nhà nạn nhân ngay lập tức trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Ngày 29/11, Đồng Văn Sơn lên cơ quan công an huyện An Dương để đầu thú. Tại đây, Sơn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Mẹ đi làm, cha dượng ở nhà nhiều lần cưỡng hiếp con riêng của vợ Lợi dụng việc vợ đi làm buổi tối, Đồng Văn Sơn đã nhiều lần dụ dỗ, cưỡng bức để quan hệ tình dục với đứa con gái riêng của vợ mới 11 tuổi. Sau một thời gian sự việc bị phát giác.

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