Chân dung gã cha dượng cho con gái riêng của vợ xem 'phim nóng' rồi xâm hại: Chiếc 'mặt nạ' hoàn hảo khiến nhiều người bị lừa

Xã hội 03/12/2018 14:42

Trong mắt hàng xóm, Sơn là người đàng hoàng, chưa từng gây điều tiếng gì. Vì vậy thông tin gã nhiều lần xâm hại con riêng của vợ khiến mọi người không khỏi bất ngờ.

Nhiều ngày qua, thông tin đối tượng Đồng Văn Sơn (sinh năm 1984, ngụ tại huyện Kim Thành, thành phố Hải Dương) thực hiện hành vi đồi bại với con riêng của vợ khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Trên Người đưa tin, ông Lê Văn Tăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Tân (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) cho biết khi nghe tin Sơn giở trò đồi bại với con riêng của vợ, ai nấy đều vô cùng bất ngờ. Tại địa phương đối tượng này chưa từng có điều tiếng gì, trước giờ cũng không có hành vi lệch chuẩn xã hội.

Chân dung gã cha dượng cho con gái riêng của vợ xem 'phim nóng' rồi xâm hại: Chiếc 'mặt nạ' hoàn hảo khiến nhiều người bị lừa - Ảnh 1
Chân dung gã cha dượng đồi bại nhiều lần xâm hại con riêng của vợ khiến dư luận phẫn nộ nhiều ngày qua - Ảnh: Zing

Được biết đối tượng Sơn từng có một đời vợ, có một đứa con nhưng sau đó đã ly hôn. Kể từ đó, Sơn đi làm và quen biết với chị Y. Dù biết chị này từng kết hôn và có con gái riêng, Sơn vẫn chấp nhận cưới về làm vợ, sinh sống tại xã Kim Tân.

Đến tháng 3/2017, vì mẹ vợ của Sơn đi du lịch nước ngoài nên vợ chồng Sơn cùng bé T.L (sinh năm 2007) trở về huyện An Dương, thành phố Hải Phòng để trông nhà giúp. Không ai ngờ rằng chính trong khoảng thời gian này, lợi dụng lúc chị Y. đi làm buổi tối, Sơn cho bé T.L xem phim đen và thực hiện hành vi đồi bại.

Chân dung gã cha dượng cho con gái riêng của vợ xem 'phim nóng' rồi xâm hại: Chiếc 'mặt nạ' hoàn hảo khiến nhiều người bị lừa - Ảnh 2
Tại địa phương, Sơn là người chưa từng có điều tiếng hay tiền án tiền sự nào - Ảnh minh họa: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 25/11/2018, chị Y. phát hiện bé T.L xem phim người lớn nên gặng hỏi. Lúc này T.L mới nói được cha dượng nhiều lần cho xem. Bức xúc trước hành vi này, người nhà nạn nhân ngay lập tức trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Ngày 29/11, Đồng Văn Sơn lên cơ quan công an huyện An Dương để đầu thú. Tại đây, Sơn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Mẹ đi làm, cha dượng ở nhà nhiều lần cưỡng hiếp con riêng của vợ

Mẹ đi làm, cha dượng ở nhà nhiều lần cưỡng hiếp con riêng của vợ

Lợi dụng việc vợ đi làm buổi tối, Đồng Văn Sơn đã nhiều lần dụ dỗ, cưỡng bức để quan hệ tình dục với đứa con gái riêng của vợ mới 11 tuổi. Sau một thời gian sự việc bị phát giác.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái bị cha dượng hiếp dâm giao cấu với trẻ em xâm hại trẻ em hiếp dâm con gái riêng của vợ cho xem phim sex rồi hiếp dâm

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 2 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 32 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 7 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày