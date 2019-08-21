Phẫn nộ clip vợ đang bế con nhỏ bị chồng đánh chửi, tát tới tấp vào mặt

Xã hội 21/08/2019 17:23

Hình ảnh người chồng đánh vợ trước mặt con nhỏ được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Dù chưa rõ nguyên nhân sự việc nhưng ai nấy đều cho rằng hành động vũ phu của người chồng là không thể chấp nhận được.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chồng đánh vợ trước mặt con nhỏ khiến cư dân mạng phẫn nộ. Toàn bộ vụ ẩu đả đã được camera trong gia đình ghi lại vào tối qua (20/8).

Chồng đánh vợ trước mặt hai con nhỏ khiến nhiều người phẫn nộ

Theo hình ảnh trong clip, khi người vợ đang bế con nhỏ đứng ngoài cửa thì người chồng bất ngờ lao đến tát tới tấp vào mặt vợ: "Tao nói cho mày biết. Tao nhịn mày nhiều rồi đấy". Sau đó người chồng tiếp tục dùng chân đá vào người và đánh vào mặt dù người vợ cố gắng đưa tay đỡ đòn. 

Lúc này, cậu con trai lớn đang ngồi ở ghế xem ti vi cũng chỉ im lặng chứng kiến bố đánh mẹ chứ không thể làm gì.

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Chồng đánh vợ trước mặt con nhỏ gây bức xúc - Ảnh cắt từ clip

Bị chồng hành hung, người vợ gọi người thân trong nhà nhờ giúp đỡ. Không ngờ người chồng  vũ phu vẫn hung hăng chửi mắng vợ, liên tục vung tay dọa đánh. Khi người phụ nữ bế con nhỏ định tiến vào bên trong nhà thì ông chồng bất ngờ vung tay tung cái tát trời giáng lên mặt vợ. Thấy ồn ào, một người thân chạy ra can ngăn thì sự việc mới tạm thời dừng lại.

Chỉ sau ít giờ được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận về hàng ngàn bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng. Dù chưa rõ nguyên nhân sự việc nhưng ai nấy đều cho rằng hành động đánh chửi vợ trước mặt hai con của người chồng là không thể chấp nhận được.

"Tội nghiệp mấy đứa nhỏ chắc chúng phải sợ lắm"; "Đôi khi thấy câu nói 'phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng' cũng đúng lắm"; "Sao lại có thể đối xử với vợ mình như vậy được"; "Có thể cô vợ làm sai chuyện gì đó mới khiến anh chồng tức giận như vậy, nhưng dù với bất cứ lý do gì thì hành động đánh vợ trước mặt con vẫn không thể chấp nhận được"..., dân mạng bình luận.

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