Câu chuyện chồng đánh vợ mang thai ở Nghệ An hiện đang thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành vi của người chồng cùng gia đình anh này.

Sau đó, bà mẹ chồng bảo con dâu lừa dối gia đình và nói với con trai là loại đàn bà như này mua giày để đẻ xong sẽ đi theo trai. Chồng nghe mẹ xúi xong lấy dao chặt hết giày dép, xé hết đồ, lấy đôi giày mới mua đập vào mặt chị tôi và đánh vào bụng chị ấy, trong khi đó chị đang mang thai tháng thứ 8.

Vì giày hư hết nên mới đặt mua một đôi giày búp bê giảm giá trên mạng chỉ 135 ngàn đồng. Vì bầu bì, không làm ra tiền, chồng lại hay lăn tăn chuyện tiền bạc nên chị ấy sợ chồng đánh, đành giấu và nói của em gái cho. Thế nhưng, mẹ chồng không tin nên chạy ra khui bao rác, tìm thấy thông tin họ gửi giày và biết là chị tôi đặt mua qua mạng với giá 135 ngàn đồng.

Anh ta còn đấm chị chảy cả máu mắt, chân tay bầm tím, rồi đạp vào sau lưng, nắm tóc giật đi giật lại mà mẹ chồng chỉ đứng nhìn, không can thiệp. Anh ta nhốt chị vào trong phòng và xuống ăn cơm. Ăn xong thì lên đánh chị tôi tiếp.

Vụ chồng đánh vợ mang thai ở Nghệ An khiến nhiều người bức xúc - Ảnh: FB

Bố chồng thấy vậy, sợ đêm hôm con trai đánh quá tay, chết vợ liền gọi taxi đưa chị tôi về nhà mẹ đẻ. Người ta có đẻ con gái đâu mà người ta xót. Con người không có lương tâm. Nhìn mắt chị tôi như vậy, người thì bầm dập hết, giờ động thai, tiểu ra cả máu. Thế mà anh ta chẳng có một lời xin lỗi nào còn bảo là chỉ tát nhẹ thôi.

Nhìn như vậy mà nhẹ à? Bầu bì không chiều chuộng được thì thôi, đằng này còn đấm con người ta không trượt phát nào.

Bộ 135 ngàn đồng là to lắm à? Chị tôi cũng là con người mà sao các người ác vậy, hết lần này đến lần khác đánh đập như vậy? Gia đình tôi nhịn nhiều lần rồi, bỏ qua cũng nhiều rồi, giờ thì không thể bỏ qua cho các người được nữa. Ai cũng bảo chị tôi lấy chồng sướng này. Đăng lên cho họ biết sướng hơn con chó, cái bát với đôi đũa thôi. Thời đại 4.0 rồi mà vẫn còn thể loại người ác như vậy'', nguyên văn bài đăng tải của cô em vợ.

Được biết, nhân vật trong bài đăng trên là chị T. (22 tuổi, đang mang thai ở tháng thứ 8) bị chồng là anh A. (27 tuổi) đánh vào tối 28/7.

Sáng hôm sau, bà S. (mẹ chị T.) đã đưa con gái đi khám. Bác sĩ cho biết T. bị động thai, phải nằm một chỗ dưỡng thai.

Chứng kiến con gái đang mang thai bị chồng đánh thâm tím mặt mày, bà S. bức xúc vô cùng. Bà cho rằng đàn ông đánh vợ mang thai là không chấp nhận được. Gia đình từng có ý định sẽ làm đơn tố cáo hành vi của con rể đến công an.

Hình ảnh chị T. bị chồng đánh khi đang mang thai khiến nhiều người xót xa - Ảnh: FB

Sáng nay (30/7), anh A. cùng mẹ đã sang nhà bà S. xin lỗi và nhận sai, mong được nhà thông gia tha thứ. Anh A. cũng đã xin lỗi vợ và hứa không tái phạm nữa, thời gian tới tu chí làm ăn, lo cho vợ con.

Bà S. cho biết không đồng tình với thói vũ phu của con rể và cách đối xử của nhà chồng với con gái. Tuy nhiên chị T. sắp sửa đón đứa con chào đời nên vợ chồng bà cho con rể cơ hội sửa chữa, nếu tái phạm thì sẽ bắt buộc ly hôn.

Bên cạnh đó, bà S. cũng mong cộng đồng mạng ngừng ném đá con rể mình để anh có cơ hội sửa sai, làm việc nuôi vợ con. Hiện tại chị T. sẽ được chăm sóc tại nhà mẹ đẻ cho đến khi sinh con. Bà S. cũng muốn con rể phải thay đổi thật sự thì mới cho đón vợ về nhà.