Vợ đòi ly hôn, chồng vác dao chém mẹ vợ trọng thương

Xã hội 15/10/2019 14:28

Vợ đòi ly hôn nhiều lần nhưng người chồng không đồng ý. Sau khi xảy ra cãi vã, người đàn ông dùng dao chém mẹ vợ trọng thương.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Ninh (Phú Thọ) cho biết đang tạm giữ một đối tượng liên quan đến vụ chém mẹ vợ bị thương. 

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 14/10, người đàn ông tên T. (ở Vĩnh Phúc) đi xe ô tô đến xã Phú Nham tìm gặp vợ cũ là chị H.

Tại cửa hàng quần áo của chị H. cả 2 đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã. T. dùng dao chém vào tay vợ. Thấy vậy, mẹ chị H. vào can ngăn thì bị T. chém trọng thương.

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Con rể chém mẹ vợ trọng thương vùng đầu - Ảnh: Internet

Theo nhân chứng tại hiện trường, chị H. bị thương ở tay còn người mẹ bị thương khá nặng ở vùng đầu.

Sau khi gây án, T. ngồi hút thuốc ở ven đường. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt đưa T. về trụ sở công an.

Mẹ chị H. được người dân đưa đi cấp cứu. Do vết thương khá nặng nên đã được chuyển xuống Hà Nội điều trị. 

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Sau khi gây án, T. ngồi hút thuốc bên đường - Ảnh: Internet

Theo lãnh đạo huyện Phù Ninh, cặp vợ chồng này đều từng trải qua một cuộc hôn nhân. Cả 2 có con gái chung lên 3 tuổi. Do chị H. đòi ly hôn nhưng T. không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ việc đáng tiếc, theo Zing.

Vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Phù Ninh điều tra, làm rõ.

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