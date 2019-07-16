Hé lộ thư tuyệt mệnh của người chồng sát hại vợ cũ rồi gọi mẹ vợ đến nhận xác ở Sài Gòn

Xã hội 16/07/2019 10:37

Vì không thể níu kéo, người chồng giết vợ cũ rồi gọi điện cho người thân đến nhận thi thể, sau đó tự tử nhưng bất thành.

Liên quan đến vụ việc chồng giết vợ ngay tại chỗ làm, hôm qua (15/7), Cơ quan CSĐT Công an quận 3 (TP.HCM) đã bắt giữ nghi can Đàm Minh Thêm (37 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để tiếp tục điều tra. Nạn nhân là chị H.T.K.T (36 tuổi, ngụ tỉnh Long An, trú huyện Bình Chánh).

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Chân dung người chồng giết vợ cũ, để lại thư tuyệt mệnh rồi gọi người thân đến nhận xác - Ảnh: VNE

Trước đó vào chiều 14/7, Thêm đến tìm chị T. ở nơi làm việc, dùng dây siết cổ nạn nhân rồi vứt lại một lá thư tuyệt mệnh. Những người có mặt ở hiện trường đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng chị T. đã tử vong. Trong thư tuyệt mệnh, Thêm cho biết vì không muốn vợ sống với người khác nên ra tay sát hại. Thêm còn nói sẽ tự tử và hy vọng người nhà có thể chôn cả hai cùng một chỗ. Bên cạnh đó, Thêm xin mọi người tha lỗi và chăm lo cho đứa con của mình, đừng làm tổn thương và ảnh hưởng đến việc học hành của đứa trẻ. Sau đó, Thêm đã gọi điện thoại báo cho mẹ của chị T. đến công ty để mang xác chị về.

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Nơi xảy ra án mạng - Ảnh: Internet

Sau khi gây án, Thêm về nhà cố gắng tự tử bằng nhiều cách như treo cổ, quấn dây điện rồi tự cắm vào ổ điện nhưng không thành. Đến buổi tối cùng ngày, gia đình đã vận động Thêm tới trụ sở công an đầu thú.

Được biết Thêm và nạn nhân có chung với nhau một người con nhưng cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên ly hôn. Thời gian gần đây, Thêm muốn nối lại tình xưa nhưng chị T. không chấp nhận. Vì thế, đối tượng đã lên kế hoạch sát hại vợ cũ.

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Từ khóa:   giết người

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