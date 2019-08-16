Không chu cấp tiền cho con sau khi ly hôn, người con rể cũ đã trở thành nạn nhân trong một vụ án mạng kinh hoàng.
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Vì con rể cũ liên tục trễ hẹn việc thanh toán các khoản tiền cấp dưỡng cho con hậu ly hôn, bà mẹ vợ 49 tuổi đã gây ra một vụ án mạng kinh hoàng.
Theo thông tin từ Dailymail, vụ án mạng thương tâm trên xảy ra tại Nogorod (Nga). Nạn nhân là Dmitry Bogdanov (32 tuổi). Cũng theo nguồn tin trên, sau khi gây án người phụ nữ này đã gọi điện cho con gái kể lại sự việc. Quá sợ hãi, người con đã gọi báo cảnh sát.
Được biết trước khi xảy ra vụ án, nạn nhân đang ngồi uống nước cùng với mẹ vợ cũ và bạn trai của bà. Trong lúc nói chuyện, bà nhắc đến việc con rể không chịu chi trả những khoản tiền cấp dưỡng sau ly hôn nên cả hai xảy ra tranh cãi.
Quá tức giận, người phụ nữ đã dùng dao đâm 27 nhát khiến con rể cũ gục tại chỗ. Sau đó, bạn trai của bà ta lại tiếp tục dùng dao tấn công nạn nhân. Chưa dừng lại ở đó, bà mẹ vợ cũ còn dùng dao cắt "của quý" của nạn nhân rồi vứt ra ngoài cửa sổ.
Ban đầu, tại cơ quan điều tra, cặp đôi không thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, sau đó vài giờ cả hai đã thú nhận toàn bộ tội ác của mình. Ủy ban điều tra Nga đã mở cuộc điều tra vụ án giết người kinh hoàng này.