Thấy vợ sắp cưới bị chồng cũ tấn công, nam thanh niên đã lao vào đỡ nhát kéo và tử vong sau đó. Hiện nghi phạm đang bị tạm giữ để điều tra hành vi giết người.

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Hữu Phương (42 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, Phương và chị Lê Thị Thu Hà (SN 1990, ngụ ấp 3, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) kết hôn vào năm 2011, có 2 con chung.

Trong quá trình chung sống, cả hai xảy ra mâu thuẫn không thể giải quyết và ly hôn vào cuối tháng 8/2019. Đến ngày 15/10/2019, chị Hà đăng ký kết hôn với anh Trần Tuấn Hạnh (SN 1984, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM).

Quán cà phê nơi xảy ra vụ giết người - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Chiều 16/10, Phương hẹn với chị Hà đến quán nước giải khát Mái Lá tại xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè để giải quyết việc nuôi con và phân chia tài sản.

Phương đi một mình đến nơi hẹn, còn chị Hà cùng chồng sắp cưới và 3 nam thanh niên khác đi xe ô tô đến điểm hẹn.

Trong lúc nói chuyện, chị Hà và Phương nảy sinh mâu thuẫn và cự cãi. Phương dùng tay đánh chị Hà nên anh Hạnh ra tay can ngăn. Sau đó, Phương dùng cây kéo tấn công chị Hà.

Đúng lúc này, anh Hạnh đã lao tới đỡ nhát kéo cho vợ và bị đâm trúng, tử vong sau đó không lâu. Chị Hà cũng bị Phương đâm trọng thương, theo Trí Thức Trẻ.

Nhận tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, tạm giữ Phương để điều tra hành vi đâm chết người. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

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