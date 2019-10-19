Nghi án giết người rồi tự tử ở Bà Rịa – Vũng Tàu hiện đang thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương. Theo hàng xóm, nguyên nhân có thể do mâu thuẫn tình cảm.

Hôm nay (19/10), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết vẫn đang phối hợp các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân nghi án giết người rồi tự tử.

Sáng cùng ngày, người dân ấp Bình Thung (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) bàng hoàng phát hiện thi thể ông Nguyễn Văn Cường (52 tuổi, quê Bình Thuận) và chị Hồ Thị Bé (34 tuổi, ngụ xã Bình Châu).

Người phụ nữ chết gục trên sàn nhà...

... còn người đàn ông chết trong tư thế treo cổ - Ảnh: Phapluatplus

Tại hiện trường, chị Bé tử vong trong tư thế nằm sấp trên vũng máu, trên cổ có vết cắt. Còn ông Cường tử vong trong tư thế treo cổ bằng một sợi dây phía trong nhà của chị Bé, theo Phapluatplus.

Nhận tin báo, Công an huyện Xuyên Mộc nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo hàng xóm, nơi xảy ra vụ án mạng là nhà của chị Bé. Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn tình cảm.

Mới đây, tại thôn 10, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cũng xảy ra vụ chém người kinh hoàng do mâu thuẫn tình cảm khiến nhiều người xôn xao.

Khoảng 8 giờ sáng 17/10, ông Lê Bá Xuân (SN 1960) đã dùng dao chém vợ là bà Phạm Thị Kim (SN 1965) nhiều nhát khiến nạn nhân gục trên vũng máu.

Đến khi vợ nằm im, hoàn toàn bất động thì ông Xuân mới dừng lại và dùng chính con dao đó cắt cổ mình tự tử. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa hai vợ chồng nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo lời một số hàng xóm chia sẻ trên tờ Công Lý, bà Kim vừa về nước sau khi đi xuất khẩu lao động. Do ông Xuân ghen tuông nên đã xảy ra sự việc đau lòng trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ.

Cuồng ghen, chồng dùng dao chém vợ rồi tự tử Mâu thuẫn ghen tuông, người chồng giết vợ rồi tự tử. Phát hiện sự việc, hàng xóm đưa 2 nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

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