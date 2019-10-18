Ghen tuông, thanh niên 18 tuổi phóng hỏa đốt người tình

Xã hội 18/10/2019 15:57

Mâu thuẫn ghen tuông, thanh niên 18 tuổi ở Bình Thuận đã phóng hỏa đốt người tình rồi bỏ trốn. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hôm nay (18/10), Công an TP. Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đã tạm giữ Lê Ngô Tấn Nghĩa (18 tuổi) để điều tra vụ phóng hỏa đốt người tình gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo thông tin ban đầu, Nghĩa và chị Trần Thị Anh Như (18 tuổi) sống như vợ chồng tại nhà trọ thuộc phường Phú Trinh (TP. Phan Thiết). Khoảng 22 giờ ngày 14/10, cả hai xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông.

phong hoa dot nguoi tinh 1
Hiện trường vụ phóng hỏa đốt người tình - Ảnh: Thanh Niên

Lúc này, người dân nghe tiếng nổ cùng ngọn lửa phát ra từ nhà trọ của Nghĩa nên chạy đến ứng cứu. Người dân đưa chị Như đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa An Phước trong tình trạng bị bỏng nặng phần mặt và lưng. Do vết thương quá nặng nên bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị.

Sau khi xảy ra vụ việc, Nghĩa đã rời khỏi hiện trường và bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Hồng Thái (huyện Bắc Bình), theo Thanh Niên. Vụ phóng hỏa đốt người tình đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tháng 9 vừa qua, trên địa bàn xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội cũng xảy ra vụ chồng tẩm xăng đốt mình và vợ gây xôn xao dư luận. 

Ông Nguyễn Văn X. và vợ là bà Lê Thị Ng. (cùng SN 1979, ở thôn Nại Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh) xảy ra mâu thuẫn cãi cọ tại một thùng container, vốn là nơi ở kiêm bán hàng tạp hóa của hai vợ chồng.

Đến rạng sáng 15/9, ông X. đã tẩm xăng vào mình và vợ rồi châm lửa đốt khiến cả 2 biến thành ngọn đuốc sống.

Người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu chạy đến thì phát hiện bà Ng. lao ra ngoài trong tình trạng bốc cháy toàn thân. Trong thùng container, ông X. cũng giãy giụa trong tình trạng toàn thân bị bỏng nặng. Tại hiện trường, mùi xăng bốc lên nồng nặc.

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt đưa hai vợ chồng nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, cả ông X. và bà Ng. đều không qua khỏi.

Thai phụ bị chồng tẩm xăng thiêu sống ở Kon Tum: Nạn nhân đã tử vong, bỏ lại 3 con nhỏ mồ côi

Thai phụ bị chồng tẩm xăng thiêu sống ở Kon Tum: Nạn nhân đã tử vong, bỏ lại 3 con nhỏ mồ côi

Liên quan đến vụ việc chồng tẩm xăng thiêu sống vợ mang thai tại Kon Tum cách đây không lâu, nạn nhân đã tử vong, thi thể được người nhà đưa về lo hậu sự.

Xem thêm
Từ khóa:   tẩm xăng thiêu sống chồng tẩm xăng đốt vợ cố ý gây thương tích

TIN MỚI NHẤT

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 22 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 22 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản