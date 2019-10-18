Mâu thuẫn ghen tuông, thanh niên 18 tuổi ở Bình Thuận đã phóng hỏa đốt người tình rồi bỏ trốn. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hôm nay (18/10), Công an TP. Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đã tạm giữ Lê Ngô Tấn Nghĩa (18 tuổi) để điều tra vụ phóng hỏa đốt người tình gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo thông tin ban đầu, Nghĩa và chị Trần Thị Anh Như (18 tuổi) sống như vợ chồng tại nhà trọ thuộc phường Phú Trinh (TP. Phan Thiết). Khoảng 22 giờ ngày 14/10, cả hai xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông.

Hiện trường vụ phóng hỏa đốt người tình - Ảnh: Thanh Niên

Lúc này, người dân nghe tiếng nổ cùng ngọn lửa phát ra từ nhà trọ của Nghĩa nên chạy đến ứng cứu. Người dân đưa chị Như đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa An Phước trong tình trạng bị bỏng nặng phần mặt và lưng. Do vết thương quá nặng nên bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị.

Sau khi xảy ra vụ việc, Nghĩa đã rời khỏi hiện trường và bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Hồng Thái (huyện Bắc Bình), theo Thanh Niên. Vụ phóng hỏa đốt người tình đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tháng 9 vừa qua, trên địa bàn xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội cũng xảy ra vụ chồng tẩm xăng đốt mình và vợ gây xôn xao dư luận.

Ông Nguyễn Văn X. và vợ là bà Lê Thị Ng. (cùng SN 1979, ở thôn Nại Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh) xảy ra mâu thuẫn cãi cọ tại một thùng container, vốn là nơi ở kiêm bán hàng tạp hóa của hai vợ chồng.

Đến rạng sáng 15/9, ông X. đã tẩm xăng vào mình và vợ rồi châm lửa đốt khiến cả 2 biến thành ngọn đuốc sống.

Người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu chạy đến thì phát hiện bà Ng. lao ra ngoài trong tình trạng bốc cháy toàn thân. Trong thùng container, ông X. cũng giãy giụa trong tình trạng toàn thân bị bỏng nặng. Tại hiện trường, mùi xăng bốc lên nồng nặc.

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt đưa hai vợ chồng nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, cả ông X. và bà Ng. đều không qua khỏi.

Thai phụ bị chồng tẩm xăng thiêu sống ở Kon Tum: Nạn nhân đã tử vong, bỏ lại 3 con nhỏ mồ côi Liên quan đến vụ việc chồng tẩm xăng thiêu sống vợ mang thai tại Kon Tum cách đây không lâu, nạn nhân đã tử vong, thi thể được người nhà đưa về lo hậu sự.

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