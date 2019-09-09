Thương tâm: Chồng nhẫn tâm dùng xăng thiêu sống vợ mang thai 8 tháng 

Tin nóng 09/09/2019 10:01

Vì ghen tuông, người chồng tẩm xăng thiêu sống vợ đang mang thai ở tháng thứ 8. Vụ việc khiến người chồng tử vong còn vợ bị bỏng nặng.

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Hiêng Lăng Thuận, Chủ tịch UBND xã Đắk Dục (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ việc chồng tẩm xăng thiêu sống vợ khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin từ Tiền phong, trước đó vào ngày 3/9, Bệnh viện Đa khoa Kon Tum tiếp nhận 2 nạn nhân là A Sét (35 tuổi) và chị Y Chơ Rung Tăng (34 tuổi, cùng ngụ tại làng Đăk Răng, huyện Ngọc Hồi) trong tình trạng bỏng nặng. 

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Vì ghen tuông, chồng tẩm xăng thiêu sống vợ đang mang thai 8 tháng - Ảnh: Tiền phong

Vào thời điểm nhập viện, chị Rung Tăng đang mang thai ở tháng thứ 8. Các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị bỏng độ 2 - 3, trên diện tích 60% cơ thể. Để cứu thai nhi, các bác sĩ đã tiến hành mổ gấp lấy đứa bé ra.

Sau khoảng 5 ngày điều trị, tối 7/9 vừa qua, A Sét đã tử vong tại bệnh viện. Được biết nguyên nhân ban đầu được xác định do ghen tuông nên A Sét tẩm xăng thiêu sống vợ. 

Hiện người nhà đã đưa thi thể người chồng về nhà để tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Chị Rung Tăng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Được biết, vợ chồng A Set có với nhau 2 con trai. Đứa con thứ 3 vừa được các bác sĩ mổ lấy ra là bé gái.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Chồng giết vợ rồi tự sát vì ghen tuông

Cách đây không lâu, tại Gia Lai cũng vừa xảy ra vụ án chồng giết vợ rồi tự sát vì ghen tuông. Nạn nhân là chị Hồ Thị Tâm (sinh năm 1985). 

Theo đó, vào tối 2/9 sau khi đi làm về thì chị Tâm và chồng là Lê Văn Khánh (sinh năm 1979, cùng trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) xảy ra tranh cãi. Nghe tiếng cha mẹ cãi nhau, 2 con của chị Tâm là H. (sinh năm 2008) và N. (sinh năm 2012) chạy vào can ngăn rồi cùng mẹ qua nhà hàng xóm lánh nạn.

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Người chồng dùng dao giết vợ rồi tự tử vì nghi vợ ngoại tình - Ảnh: Internet

Sau đó, Khánh sang xin lỗi và đưa vợ con về nhà. Đến khoảng 6 giờ sáng 3/9, H. nghe tiếng cha gọi nên đi xuống nhà bếp. Lúc này, bé H. phát hiện mẹ chết trong phòng tắm còn cha nằm dưới đất với nhiều vết thương trên người nên trình báo sự việc đến cơ quan công an. Sau khi tỉnh lại, Khánh đã thừa nhận chuyện giết vợ. Nguyên nhân vụ án mạng thương tâm ban đầu được xác định là do nghi vợ ngoại tình nên Khánh dùng dao giết vợ rồi tự sát.

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Vì tin vào những lời ngon ngọt của Pháp mà chị Trang đã trải qua một cuộc hôn nhân đầy đau khổ. Sau cùng, chị bị chính người đàn ông mình yêu thương dùng xăng thiêu sống, hủy hoại cả gương mặt.

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