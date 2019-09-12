Thai phụ bị chồng tẩm xăng thiêu sống ở Kon Tum: Nạn nhân đã tử vong, bỏ lại 3 con nhỏ mồ côi

Xã hội 12/09/2019 10:59

Liên quan đến vụ việc chồng tẩm xăng thiêu sống vợ mang thai tại Kon Tum cách đây không lâu, nạn nhân đã tử vong, thi thể được người nhà đưa về lo hậu sự.

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Võ Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết nạn nhân trong vụ chồng tẩm xăng thiêu sống vợ - chị Y Chơ Rung Tăng (ngụ xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi) đã tử vong. Theo đó, sau hơn một tuần điều trị, chị Rung Tăng đã tử vong vào 10 giờ ngày 11/9. Thi thể nạn nhân sau đó đã được người thân đưa về nhà mai táng theo phong tục địa phương.

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Nạn nhân trong vụ chồng tẩm xăng thiêu sống vợ tại Kon Tum đã qua đời - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Thanh niên, sức khỏe bé gái được mổ từ trong bụng chị Rung Tăng hiện đã dần ổn định. Tuy nhiên, vì bé được lấy ra ngoài khi chỉ mới hơn 7 tháng, lại được mổ trong tình trạng mẹ bị thương nặng nên các bác sĩ phải tiếp tục theo dõi.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 2/9, vì nghi vợ ngoại tình và cho rằng cái thai trong bụng vợ không phải con mình nên sau khi uống rượu, A Sét (35 tuổi) đổ xăng lên người chị Rung Tăng rồi châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng lên, Sét cố gắng kéo vợ ra nhưng không kịp. Sau đó, cả 2 bị bỏng nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. 

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Vì ghen tuông mà A Sét khiến gia đình tan nát, 3 đứa trẻ bơ vơ vì mồ côi - Ảnh: Internet

Vào thời điểm nhập viện, chị Rung Tăng đang mang thai hơn 7 tháng. Các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị bỏng độ 2 -3 trên diện tích 60% cơ thể. Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành mổ gấp để cứu đứa trẻ. Đến ngày 7/9, vì bị thương quá nặng nên A Sét đã tử vong. Được biết trước đó, vợ chồng A Sét đã có với nhau 2 con trai, đứa trẻ vừa được mổ lấy ra là bé gái. Vụ việc chồng tẩm xăng đốt vợ này khiến nhiều người không khỏi đau lòng. Chỉ vì một phút ghen tuông mà A Sét đã hành động dại dột khiến hai vợ chồng tử vong, bỏ lại 3 đứa nhỏ bơ vơ, mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Thương tâm: Chồng nhẫn tâm dùng xăng thiêu sống vợ mang thai 8 tháng 

Thương tâm: Chồng nhẫn tâm dùng xăng thiêu sống vợ mang thai 8 tháng 

Vì ghen tuông, người chồng tẩm xăng thiêu sống vợ đang mang thai ở tháng thứ 8. Vụ việc khiến người chồng tử vong còn vợ bị bỏng nặng.

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