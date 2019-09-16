Mâu thuẫn cãi vã, chồng tẩm xăng đốt khiến cả hai vợ chồng tử vong thương tâm

Xã hội 16/09/2019 11:08

Do mâu thuẫn gia đình, người chồng tẩm xăng đốt khiến cả hai vợ chồng tử vong thương tâm. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Mới đây, trên địa bàn xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội xảy ra vụ chồng tẩm xăng đốt mình và vợ gây xôn xao dư luận. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Nguyễn Văn X. và vợ là bà Lê Thị Ng. (cùng SN 1979, ở thôn Nại Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh) xảy ra mâu thuẫn cãi cọ tại một thùng container, vốn là nơi ở kiêm bán hàng tạp hóa của hai vợ chồng.

Đến rạng sáng 15/9, ông X. đã tẩm xăng vào mình và vợ rồi châm lửa đốt khiến cả 2 biến thành ngọn đuốc sống.

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Hiện trường vụ chồng tẩm xăng đốt khiến cả hai vợ chồng tử vong - Ảnh: Người Lao Động

Người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu chạy đến thì phát hiện bà Ng. lao ra ngoài trong tình trạng bốc cháy toàn thân. Trong thùng container, ông X. cũng giãy giụa trong tình trạng toàn thân bị bỏng nặng. Tại hiện trường, mùi xăng bốc lên nồng nặc.

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt đưa hai vợ chồng nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, cả ông X. và bà Ng. đều không qua khỏi.

Công an huyện Mê Linh và Công an TP. Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ việc.

Cách đây không lâu, tại Kiên Giang cũng xảy ra vụ tẩm xăng thiêu sống vì mâu thuẫn gia đình. Vào khoảng 1 giờ sáng 12/7, sau khi đi nhậu về ông Lê Văn Quẹo (SN 1968) xảy ra cự cãi với vợ là bà Huỳnh Thị Nương (SN 1980, ngụ ấp Thứ Nhất, xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang). Lời qua tiếng lại, hai vợ chồng xông vào đánh nhau. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Nương lấy bình xăng để gần đó đổ vào người chồng rồi châm lửa đốt. Hậu quả, ông Quẹo bị ngọn lửa thiêu chết, những vật dụng xung quanh căn nhà cũng bị cháy rụi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời đưa Nương về trụ sở công an lấy lời khai. Nương khai thường xuyên bị chồng bạo hành. Đặc biệt những lần đi nhậu say về ông Quẹo thường hay gây sự với Nương. Mâu thuẫn tích tụ nên người vợ này quá bức xúc gây ra vụ việc trên.

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