Phát hiện nữ hiệu trưởng trường mầm non treo cổ tử vong tại nhà riêng

Xã hội 03/10/2019 16:38

Vụ việc nữ hiệu trưởng treo cổ tử vong tại nhà riêng đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Theo người thân, thời gian gần đây nạn nhân bị nhiều áp lực trong công việc. 

Mới đây, lãnh đạo Phòng GĐ&ĐT huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nữ hiệu trưởng treo cổ tử vong tại nhà riêng. 

Theo thông tin ban đầu, sáng nay (3/10), người thân phát hiện bà Nguyễn Thị T. (SN 1977, Hiệu trưởng trường Mầm non Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đang trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

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Trường mầm non nơi nữ hiệu trưởng công tác - Ảnh: Nhịp sống Việt

Ngay sau đó, người thân đã đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu cấp cứu. Tuy nhiên bà T. được xác định đã tử vong trước đó. Theo người nhà, thời gian gần đây, bà T. bị nhiều áp lực trong công việc. 

Trước nghi án bà T. treo cổ tự tử, cơ quan chức năng vẫn đang xác minh, làm rõ.

Trước đó, vụ cô giáo treo cổ tử vong ở Nghệ An từng khiến dư luận xôn xao. Khoảng 1 giờ ngày 10/7, một người dân phát hiện cô N.T.H.V. (chuyên viên Phòng giáo dục thị xã Hoàng Mai) treo cổ tại khu nhà tắm của nhà ở liền tri hô dân làng và báo cơ quan chức năng.

Theo cơ quan công an, cô V. đã có gia đình và 2 người con gái. Con đầu của cô du học tại Mỹ, con thứ 2 đang học lớp 12, chồng đã mất, kinh tế khá giả.

Nam công nhân tử vong trong tư thế treo cổ ở khu công nghiệp

Nam công nhân tử vong trong tư thế treo cổ ở khu công nghiệp

Trong lúc qua đường, người dân tá hỏa phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở khu công nghiệp Hòa Bình (phường Nguyễn Trãi, Tp. Kon Tum, Gia Lai).

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