Bị mẹ la mắng, nam sinh lớp 12 treo cổ tự tử

Xã hội 12/09/2019 17:35

Do là năm học cuối cấp nên K. thường được mẹ nhắc nhở tập trung vào học tập. Khi bị mẹ la mắng nhiều, nam sinh dại dột treo cổ tự tử.

Mới đây, một nam sinh lớp 12 trường THPT Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) treo cổ tự tử tại nhà riêng ở thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc gây xôn xao dư luận địa phương.

Nạn nhân là em N.D.K. học sinh lớp 12A1 trường THPT Đồng Đăng. Người dân cho biết, do là năm học cuối cấp nên bà T. (SN 1980, mẹ K.) thường xuyên nhắc nhở con tập trung vào việc học tập, không nên giao du, chơi bời với các bạn khác giới. Khi bị mẹ la mắng nhiều, K. dại dột treo cổ tự tử, theo Tiền Phong.

Nam sinh có hoàn cảnh éo le vì trong nhà chỉ có 2 mẹ con, bố K. đã mất cách đây 5 năm. Ở trường, K. là học sinh ngoan, hiền lành và học khá được thầy cô, bạn bè quý mến. Sự ra đi đột ngột của nam sinh làm gia đình, nhà trường xót xa vô cùng xót xa.

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Bị mẹ la mắng chuyện học tập, nam sinh lớp 12 treo cổ tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Cuối tháng 8, tại xã Thạch Đồng (TP. Hà Tĩnh) cũng xảy ra vụ nam sinh tự tử vì bị la mắng. 

Khoảng 6 giờ 30 sáng cùng ngày, một người dân xã Thạch Đồng chứng kiến cảnh nam thanh niên đi xe máy điện lên cầu Thạch Đồng, bỏ lại áo khoác, cặp sách, dép rồi bất ngờ gieo mình xuống sông Rào Cái tự tử.

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Các vật dụng mà nam sinh bỏ lại trước khi nhảy cầu tự tử - Ảnh: FB

Sự việc diễn ra quá bất ngờ nên người dân không kịp ứng cứu. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân.

Danh tính nam sinh nhảy cầu được xác định là Đ.T.H. (SN 2002, trú xóm 2, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà), con út trong gia đình có 3 anh em, đang theo học một trường nghề ở TP. Hà Tĩnh. 

Theo người nhà, sáng hôm xảy ra sự việc H. vẫn đi học bình thường. Thường ngày nam sinh này rất ngoan ngoãn. Có thể do buồn chuyện bị mẹ mắng khi đi chơi điện tử muộn vào tối hôm trước nên H. nghĩ quẩn dẫn tới hành động dại dột trên.

Nam sinh bỏ lại cặp sách, xe điện rồi nhảy cầu tự tử vì bị mẹ mắng?

Nam sinh bỏ lại cặp sách, xe điện rồi nhảy cầu tự tử vì bị mẹ mắng?

Cơ quan chức năng đang tìm kiếm tung tích nam sinh ở Hà Tĩnh nhảy cầu tự tử. Người nhà cho biết có thể do buồn chuyện bị mẹ mắng khi đi chơi điện tử muộn vào tối hôm trước nên nạn nhân nghĩ quẩn làm chuyện dại dột.

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