Cô gái Bắc Ninh nghi để lại xe máy cùng mảnh giấy 'gọi vào số điện thoại' rồi bất ngờ nhảy cầu tự tử

Xã hội 25/08/2019 11:09

Cô gái trẻ điều khiển xe máy lên cầu, để lại mảnh giấy rồi nhảy cầu tự tử. Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ nên người dân xung quanh không kịp cứu nạn nhân.

Mới đây, tại khu vực cầu Hồ (thuộc địa bàn Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) xảy ra nghi án cô gái trẻ nhảy cầu tự tử khiến dư luận địa phương xôn xao. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 24/8, người dân đang lưu thông trên cầu Hồ thì bất ngờ chứng kiến một cô gái đi xe máy lên cầu, để lại xe rồi gieo mình xuống sông. 

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến những người có mặt trên cầu không kịp phản ứng nên không thể cứu nạn nhân.

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Cô gái để lại giấy nhắn trong cốp xe rồi nhảy cầu tự tử - Ảnh: FB
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Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: FB

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc, tìm kiếm nạn nhân.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng phát hiện trong cốp xe của nạn nhân có tờ giấy ghi nội dung: "Hãy giúp tôi gọi đến số điện thoại...".

Hiện Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh xác định nạn nhân nữ sinh năm 1982, ngụ huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan chức năng đang phối hợp với gia đình nạn nhân tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Cách đây ít ngày, tại khu vực cầu Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng xảy ra vụ việc cô gái trẻ nhảy cầu tự tử khiến nhiều người xót xa.

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Cô gái 18 tuổi nhảy cầu tự tử - Ảnh: FB

Theo một số nhân chứng, cô gái trẻ điều khiển xe máy lên cầu, để lại một tờ giấy nhỏ rồi đột ngột nhảy sông tự tử. Vì sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp trở tay. Nhận tin báo từ người dân, chính quyền địa phương đã ngay lập tức có mặt, tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Qua xác minh, cô gái nhảy cầu tự tử sinh năm 2001, hiện đang sống tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Theo người thân, nạn nhân bình thường rất hiền lành, ngoan ngoãn, trước đó không lâu từng buồn phiền chuyện tình cảm.

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