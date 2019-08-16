Nữ sinh 18 tuổi nhảy cầu tự tử ở Hà Nội: Phát hiện thi thể nạn nhân sau gần 2 ngày tìm kiếm

Xã hội 16/08/2019 17:01

Sau gần hai ngày xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cô gái nhảy cầu tự tử. Thi thể nạn nhân được phát hiện gần nơi tự tử.

Liên quan đến vụ việc cô gái 18 tuổi nhảy cầu tự tử ở Hà Nội, sáng nay (16/8) cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân N.T.H (trú phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội).

Theo thông tin từ Trí thức trẻ, thi thể được tìm thấy cách nơi cô gái tự tử không xa. Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, cơ quan công an đã tiến hành các thủ tục trục vớt đưa lên bờ. 

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Sau gần hai ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cô gái nhảy cầu tự tử - Ảnh: Internet

Được biết, H. chỉ mới vừa tốt nghiệp cấp 3 cách đây không lâu. Trong thời gian nghỉ hè, nữ sinh này đã xin việc phụ bán quần áo để có thêm thu nhập. Thế nhưng chưa được bao lâu thì xảy ra vụ việc đau lòng này.

Trước đó, vào sáng 14/8, H. xin gia đình qua nhà bạn ăn rằm. Tuy nhiên, đến tối người nhà nhận được tin H. tự tử ở cầu Vĩnh Tuy (phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội). Theo chia sẻ của gia đình nạn nhân, khi mọi người chạy đến hiện trường thì nhìn thấy bạn trai của H. và mẹ cũng có mặt ở đó. Gia đình bạn trai của nạn nhân cho biết, sau khi xảy ra sự việc thanh niên này trở nên thất thần khiến người thân vô cùng lo lắng.

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Trước khi xảy ra vụ việc, gia đình không thấy nạn nhân có biểu hiện gì bất thường - Ảnh: Internet

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, người dân ở khu vực cầu Vĩnh Tuy nhìn thấy một cô gái trẻ chạy xe máy lên cầu, bỏ lại một tờ giấy nhỏ cùng ít tiền rồi nhảy xuống sông tự tử. Vì sự việc diễn ra quá nhanh, người dân không kịp ngăn cản. Ngay sau đó, mọi người đã gọi điện trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Một số người cho rằng có thể cô gái tự tử vì buồn chuyện tình cảm.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm. Đến sáng nay thi thể nạn nhân mới được tìm thấy. 

Bỏ lại xe máy cùng mảnh giấy nhỏ, cô gái 18 tuổi nhảy cầu tự tử: Người thân thức trắng đêm chờ tìm nạn nhân

Bỏ lại xe máy cùng mảnh giấy nhỏ, cô gái 18 tuổi nhảy cầu tự tử: Người thân thức trắng đêm chờ tìm nạn nhân

Cô gái trẻ sau khi điều khiển xe máy đến cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) thì bất ngờ nhảy cầu tự tử. Gia đình cùng cơ quan chức năng thức trắng đêm để tìm kiếm thi thể nạn nhân.

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Từ khóa:   cô gái tự tử tự tử vì buồn chuyện tình cảm

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