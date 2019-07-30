Cô gái trẻ bỏ lại xe máy nhảy cầu tự tử: Hé lộ tin nhắn cuối cùng gửi bạn trai

Xã hội 30/07/2019 10:26

Để lại điện thoại di động cùng xe máy và túi xách, cô gái bất ngờ nhảy cầu tự tử. Trước khi tìm đến cái chết, nạn nhân đã nhắn tin thông báo với bạn trai nhưng không nói rõ địa điểm.

Liên quan đến vụ việc cô gái nhảy cầu tự tử tại cầu Yên Lệnh (xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) vào chiều qua (29/7), cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của nạn nhân. Theo đó, nạn nhân là chị N.T.H, sinh năm 1996, trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó, cơ quan công an còn tìm thấy tin nhắn cuối cùng của nạn nhân gửi cho bạn trai.

Theo thông tin ông Phạm Minh Đức, Trưởng công an xã Mộc Nam chia sẻ trên Đất Việt, khi tiến hành kiểm tra điện thoại của nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện tin nhắn giữa cô gái và bạn trai. Vì mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông ngỏ ý muốn chia tay.

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Cô gái bỏ lại chiếc xe máy cùng túi xách và điện thoại di động rồi nhảy cầu tự tử - Ảnh: Internet

Trước khi nhảy cầu tự tử, H. còn nhắn tin cho bạn trai thông báo sẽ tự tử nhưng không cho biết địa điểm cụ thể.

Được biết H. đã ly hôn chồng và có một con gái. Trước khi tự tử, H. làm nhân viên phục vụ tại một quán karaoke tại huyện Duy Tiên và có quen một người bạn trai.

Cũng theo nguồn tin trên, tại cơ quan điều tra người bạn trai khai rằng cả hai đã xảy ra mâu thuẫn khoảng 1 tuần nay.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 10 giờ sáng 29/7, người đi đường nhìn thấy một cô gái trẻ lái xe máy lên giữa cầu Yên Lệnh thì dừng xe lại rồi nhảy xuống sông tự tử. Vì sự việc xảy ra quá nhanh, dòng nước lại chảy xiết nên không ai kịp nhảy xuống cứu cô gái. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

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