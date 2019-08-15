Cô gái 18 tuổi để lại xe máy rồi nhảy cầu tự tử: Lời kể xót xa của người thân

Xã hội 15/08/2019 17:15

Đã nhiều giờ trôi qua nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích cô gái nhảy cầu tự tử ở Hà Nội. Gia đình nạn nhân cũng lên tiếng bác bỏ những tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc cô gái trẻ N.T.H (18 tuổi, trú phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội) nhảy cầu tự tử, đến trưa nay (15/8), lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được thi thể nạn nhân.

Theo chia sẻ của người thân, H. vừa mới thi đại học và đỗ vào trường Đại học Ngoại ngữ. Được biết, trong thời gian chờ nhập học, H. đi xin việc bán quần áo để có thêm thu nhập, thế nhưng chưa kịp vào học thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

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Trước khi nhảy cầu tự tử, H. bỏ lại xe máy - Ảnh: Internet

Trả lời trên Trí thức trẻ, một người thân cho biết vào buổi sáng ngày xảy ra sự việc (14/8), H. vẫn bình thường, nói chuyện vui vẻ với mọi người. Chiều tối cùng ngày, H. nói lấy xe máy đi sang nhà bạn ăn rằm. Đến tối thì gia đình nhận được điện thoại thông báo H. đã nhảy cầu Vĩnh Tuy tự tử. Bên cạnh đó, gia đình nạn nhân cũng bác bỏ tin đồn nạn nhân mang thai đang được lan truyền trên mạng xã hội.

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Sau nhiều giờ tìm kiếm, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, gia đình biết H. có bạn trai nhưng chưa từng gặp mặt, chỉ biết người này cùng mẹ lên Hà Nội thuê phòng sống. 

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 21 giờ 30 phút hôm qua, người dân đi ngang khu vực cầu Vĩnh Tuy thì nhìn thấy một cô gái tự tử. Vì sự việc diễn ra khá nhanh nên người đi đường không kịp giúp đỡ. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Bỏ lại xe máy cùng mảnh giấy nhỏ, cô gái 18 tuổi nhảy cầu tự tử: Người thân thức trắng đêm chờ tìm nạn nhân

Bỏ lại xe máy cùng mảnh giấy nhỏ, cô gái 18 tuổi nhảy cầu tự tử: Người thân thức trắng đêm chờ tìm nạn nhân

Cô gái trẻ sau khi điều khiển xe máy đến cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) thì bất ngờ nhảy cầu tự tử. Gia đình cùng cơ quan chức năng thức trắng đêm để tìm kiếm thi thể nạn nhân.

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Từ khóa:   cô gái tự tử

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