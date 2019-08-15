Bỏ lại xe máy cùng mảnh giấy nhỏ, cô gái 18 tuổi nhảy cầu tự tử: Người thân thức trắng đêm chờ tìm nạn nhân

Xã hội 15/08/2019 10:05

Cô gái trẻ sau khi điều khiển xe máy đến cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) thì bất ngờ nhảy cầu tự tử. Gia đình cùng cơ quan chức năng thức trắng đêm để tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Vào khoảng 21 giờ 30 phút tối qua (14/8), người đi đường nhìn thấy một cô gái nhảy cầu tự tử tại khu vực cầu Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại thời điểm trên, mọi người nhìn thấy cô gái trẻ điều khiển xe máy chạy lên cầu, để lại một tờ giấy nhỏ rồi đột ngột nhảy xuống sông Hồng tự tử. Vì sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp cứu nạn nhân. Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân đã nhanh chóng thông báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, chính quyền địa phương đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường, cử lực lượng tìm kiếm nạn nhân.

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Tờ giấy nhỏ cô gái để lại trước khi nhảy cầu tự tử - Ảnh: Internet

Theo Người đưa tin, nạn nhân có tên N.T.H (sinh năm 2001), hiện đang sống tại phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Nhận được tin, người nhà nạn nhân cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường chờ đợi kết quả tìm kiếm. Tuy nhiên, đến 3 giờ sáng hôm nay (15/8), nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

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Người thân mòn mỏi chờ đợi tin tức của cô gái - Ảnh: NĐT

Cũng theo nguồn tin trên, H. là người khá hiền lành, ngoan ngoãn. Gần đây, chuyện tình cảm của H. gặp trắc trở nên cô hay buồn phiền. Tuy nhiên, hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa có phát ngôn chính thức liên quan đến nguyên nhân cô gái nhảy cầu tự tử. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Cách đây không lâu, một cô gái 19 tuổi ở Quảng Bình cũng đã tự tử vì buồn chuyện tình cảmTheo đó, vào ngày 6/3 người dân ở phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình hốt hoảng phát hiện thi thể một cô gái nổi trên sông Nhật Lệ, gần khu vực chân cầu Nhật Lệ 2.

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Cô gái 19 tuổi tự tử vì buồn chuyện tình cảm - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vớt thi thể nạn nhân và tiến hành khám nghiệm. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân là Đ.T.N ( trú phường Đức Ninh, thành phố Đồng Hới).

Chia sẻ với báo chí, người thân nạn nhân cho biết có thể vì thất vọng chuyện tình cảm nên N. đã tìm đến cái chết.

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Để lại điện thoại di động cùng xe máy và túi xách, cô gái bất ngờ nhảy cầu tự tử. Trước khi tìm đến cái chết, nạn nhân đã nhắn tin thông báo với bạn trai nhưng không nói rõ địa điểm.

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Từ khóa:   tự tử vì buồn chuyện tình cảm

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