Phi công bị bắt quả tang khi cố gắng buôn lậu 70.000 viên thuốc lắc qua an ninh sân bay

Phi công này đã đến Jakarta, Indonesia, trên chuyến bay MH727 của Malaysia Airlines từ Kuala Lumpur vào rạng sáng ngày 29/7. Người đàn ông, được xác định là công dân Malaysia 39 tuổi, bị kiểm tra hành lý. Các sĩ quan đã nhanh chóng tìm thấy túi thuốc lớn. Tổng cộng 70.114 viên thuốc và 4g methamphetamine đã được thu giữ.
Video 04:00 07/08/2026

Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

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