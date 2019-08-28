Cơ quan chức năng đang tìm kiếm tung tích nam sinh ở Hà Tĩnh nhảy cầu tự tử. Người nhà cho biết có thể do buồn chuyện bị mẹ mắng khi đi chơi điện tử muộn vào tối hôm trước nên nạn nhân nghĩ quẩn làm chuyện dại dột.
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Sáng nay (28/8), tại xã Thạch Đồng (TP. Hà Tĩnh) xảy ra vụ việc nam sinh nhảy cầu tự tử khiến dư luận địa phương xôn xao.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 sáng cùng ngày, một người dân xã Thạch Đồng chứng kiến cảnh nam thanh niên đi xe máy điện lên cầu Thạch Đồng, bỏ lại áo khoác, cặp sách, dép rồi bất ngờ gieo mình xuống sông Rào Cái tự tử.
Sự việc diễn ra quá bất ngờ nên người dân không kịp ứng cứu. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân.
Danh tính nam sinh nhảy cầu được xác định là Đ.T.H. (SN 2002, trú xóm 2, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà), con út trong gia đình có 3 anh em, đang theo học một trường nghề ở TP. Hà Tĩnh.
Theo người nhà, sáng nay H. vẫn đi học bình thường. Thường ngày nam sinh này rất ngoan ngoãn. Có thể do buồn chuyện bị mẹ mắng khi đi chơi điện tử muộn vào tối hôm trước nên H. nghĩ quẩn dẫn tới hành động dại dột trên.
Hiện lực lượng chức năng và gia đình đang cùng người dân đang tích cực tìm kiếm thi thể nam sinh, đồng thời làm rõ thêm nguyên nhân vụ việc.