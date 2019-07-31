Phát hiện thi thể bé trai 8 tuổi bên bờ sông: Bị trầm cảm, cứ thấy nước là nhảy vào?

Xã hội 31/07/2019 15:56

Trong lúc đi thả lưới bắt cá trên sông, một người dân ở Hà Tĩnh bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai 8 tuổi nằm ở mép bờ sông nên báo công an.

Trưa nay (31/7), một người dân ở thôn 8, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh trong lúc đi thả lưới bắt cá đã phát hiện thi thể bé trai bên bờ sông nên báo công an.

Nhận được tin, cơ quan công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, tiến hành đưa thi thể lên, đồng thời phát thông báo để tìm người nhà cho nạn nhân.

Không lâu sau, người nhà cháu Nguyễn Hữu Quang S. (SN 2011, trú tại Thôn Mỹ Am, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên) đã tới xác nhận nhân thân.

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Người dân phát hiện thi thể bé trai bên bờ sông nên báo công an - Ảnh: NLĐ

Tại đây, phía gia đình cho rằng nguyên nhân cái chết không đáng nghi nên không yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi. Ngoài ra, người nhà cũng cho biết cháu S. đã bị bệnh trầm cảm từ lâu, hễ thấy chỗ nào có nước là nhảy xuống, theo NLĐ.

Trước đó vào trưa 30/7, sau khi đi tìm cháu S. nhưng không thấy, ông Nguyễn Hữu Tài (ông nội cháu S.) đã trình báo Công an huyện Cẩm Xuyên nhờ tìm kiếm. Gia đình cũng đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook để nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ. Tuy nhiên, hơn 1 ngày sau thì phát hiện ra sự việc đau lòng. Hiện, thi thể cháu S. đã được chính quyền địa phương đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cách đây ít ngày, tại sông Mỹ, đoạn qua cầu Lê Lợi (gần nhà máy nhiệt điện Thăng Long), xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh cũng xảy ra vụ bé trai 12 tuổi đuối nước thương tâm khiến nhiều người xót xa.

Tại thời điểm trên, anh Ân Văn Dũng (ngụ xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ) cùng 2 con đi câu cá rồi tắm sông. Trong lúc tắm, cháu Ân Vũ Tuân (SN 2007) không may bị nước cuốn trôi mất tích. Thấy con gặp nạn, anh Dũng hô hoán mọi người tới ứng cứu. 

Lực lượng chức năng xã Lê Lợi nhanh chóng có mặt, huy động xuồng cứu hộ và thợ lặn tới trợ giúp tìm tung tích bé Tuân. Đến 17 giờ cùng ngày, nạn nhân đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong.

Bé trai 12 tuổi ở Quảng Ninh đuối nước thương tâm khi đang tắm sông cùng bố

Bé trai 12 tuổi ở Quảng Ninh đuối nước thương tâm khi đang tắm sông cùng bố

Đang tắm sông cùng bố, bé trai 12 tuổi bị nước cuốn dẫn đến đuối nước thương tâm. Lực lượng chức năng xã Lê Lợi nhanh chóng có mặt truy tìm tung tích nạn nhân. Tuy nhiên khi được tìm thấy, bé trai đã tử vong.

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