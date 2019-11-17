Liên quan đến vụ 3 cha con treo cổ tử vong, người nhà nạn nhân cho biết trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, người vợ đã đăng ảnh chụp cùng trai lạ lên Facebook cá nhân.

Mới đây, tại xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) xảy ra vụ 3 cha con treo cổ tử vong khiến dư luận địa phương xôn xao.

Theo thông tin ban đầu, trưa 16/11, chị Cháng Thị Vỹ phát hiện em trai ruột là anh Tráng A. N. (25 tuổi, người dân tộc Mông) chết trong tư thế treo cổ cùng con trai 4 tuổi và con gái 5 tuổi nên báo công an.

Nhận tin báo, lãnh đạo xã Mỹ Bằng nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh sự việc. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện những dòng chữ viết trên tường thể hiện cảm xúc tiêu cực mà anh N. đang chịu đựng.

Anh N. để lại nhiều dòng chữ trên tường trước khi qua đời - Ảnh: Người Đưa Tin

Được biết, vợ anh N. là chị Giàng Thị S. hiện đang làm công nhân ở tỉnh Bắc Ninh. Thời gian gần đây, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông vì anh N. nghi ngờ vợ có tình cảm với người đàn ông khác.

Mẹ anh N. xót xa chia sẻ trên Người đưa tin, có thể do uất ức trước cảnh vợ chụp ảnh với người đàn ông khác rồi đăng tải lên Facebook nên con bà nghĩ quẩn. Trước khi chết, anh N. còn để lại nhiều dòng chữ thể hiện sự uất ức.

Người thân khóc ngất trước cái chết của 3 cha con anh N. - Ảnh: Internet

Cũng theo người nhà nạn nhân, khi cơ quan chức năng liên hệ với chị S. thông báo về cái chết của chồng và 2 con, chị S. trả lời mình sẽ không quay về nữa.

Tối 16/11, gia đình đã tổ chức hậu sự cho 2 cháu bé. Sáng nay, mọi người tiếp tục làm thủ tục mai táng cho anh N. theo phong tục địa phương.

Rất đông người dân địa phương, họ hàng, thầy cô giáo ở trường học của 2 cháu bé đã có mặt chia buồn cùng gia đình. Chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ chi phí giúp gia đình lo hậu sự cho 3 cha con anh N.

Vụ 3 cha con treo cổ tử vong ở Tuyên Quang: Hé lộ nội dung dòng chữ trên tường Liên quan đến vụ 3 cha con treo cổ tử vong ở Tuyên Quang, cơ quan công an phát hiện trên tường nhà nạn nhân có nhiều dòng chữ hé lộ nguyên nhân sự việc.

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