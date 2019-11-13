Lào Cai: Người dân tá hỏa phát hiện 1 phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng tắm

Xã hội 13/11/2019 10:56

Phát hiện người phụ nữ treo cổ tử vong bằng dây điện trong phòng tắm, người dân đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Trao đổi với báo chí, 1 lãnh đạo UBND phường Duyên Hải, TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ treo cổ tử vong.

Nạn nhân là chị L.T.L (sinh năm 1986, trú xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, TP. Lào Cai). Trước đó, vào gần 14 giờ ngày 12/11, người dân xung quanh khu trọ trên đường Điện Biên, phường Duyên Hải, TP. Lào Cai phát hiện một phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ bằng dây điện trong nhà tắm. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương. Được biết nạn nhân ở một mình và thuê trọ được gần 1 năm.

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Người phụ nữ được phát hiện treo cổ tử vong trong phòng trọ - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hiện nguyên nhân cái chết của nạn nhân vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó tại Đà Nẵng người dân cũng vừa phát hiện một nam sinh tử vong bất thường trong tư thế treo cổ bằng dây nịt tại phòng trọ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ tối 11/11, một người bạn đến phòng trọ của anh N.X.Đ (sinh năm 1994, trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng thì phát hiện người này đã tử vong trong phòng trọ. Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, Đ. treo cổ bằng dây nịt quần.

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Hiện cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Đ. - Ảnh: Internet

Được biết nạn nhân thuê trọ tại khu vực trên và ở một mình. Tại thời điểm được phát hiện, phòng trọ của nạn nhân được đóng kín. Ngay sau khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

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