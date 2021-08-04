Bất ngờ trước nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến hai vợ chồng tử vong tại Huế

Xã hội 04/08/2021 18:25

Liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến hai vợ chồng tử vong ở Huế, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả điều tra, cơ quan chức năng đã thông tin về nguyên nhân ban đầu của vụ việc.

Theo Pháp luật TP.HCM, trước đó, vàp khuya ngày 3/8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại số nhà 80 đường Đào Duy Từ (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, N.M.T. (sinh năm 1983) thường hay say rượu và ghen tuông đã tẩm xăng tự thiêu, đồng thời ôm chặt người vợ là chị N.T.H. (SN 1985) khiến cả 2 cùng tử vong tại nhà riêng. Hai vợ chồng này có 3 con nhỏ, con đầu chỉ mới 9 tuổi. Sự việc đã khiến nhiều người dân bàng hoàng.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo Sài Gòn giải phóng, vào khoảng 18h cùng ngày, hàng xóm thấy giữa anh T. và chị H. xảy ra cãi vã với nhau, anh T. đã kéo chị H. vào phòng riêng của hai vợ chồng sau nhà. Đến khoảng 19h30, mọi người xung quanh bất ngờ phát hiện trong phòng riêng của vợ chồng anh T. cháy dữ dội và hô hoán dập lửa, đồng thời báo tin cho cơ quan công an.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả điều tra ban đầu, xác định do mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng dẫn đến anh T. đã có hành vi thiếu kiểm soát với chị H., sau đó dùng xăng tự thiêu.

Ngoài ra, thông tin gia đình cung cấp, trước đó, trong thời gian chung sống, hai người cũng thường xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã, T. có thời gian sử dụng ma túy dạng đá, bồ đà và hay đánh đập vợ.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

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