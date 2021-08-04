Theo VTC News, mới đây, ông T.V.T. (bố đẻ của nạn nhân) đã lên tiếng cho biết mong muốn lớn nhất của gia đình lúc này là mọi việc được làm sáng tỏ để lấy lại công bằng cho T.A và nhờ sự giúp đỡ của cơ quan chức năng đưa thi thể nam thanh niên về nước.

Liên quan đến sự việc một thanh niên bị sát hại tại Nhật Bản , danh tính nạn nhân được xác định là T.T.A., sinh ngày 15/9/1999, quốc tịch Việt Nam.

"Thường ngày cháu vẫn gọi điện về nhà, có hôm đang ngủ cháu cũng gọi. Hôm xảy ra sự việc, lúc 16h (giờ Việt Nam), hai mẹ con cháu mới nói chuyện với nhau" - một người thân trong gia đình kể thêm về nạn nhân với VTC News.

Nói về đứa con xấu số, ông T. tiết lộ con trai sang Nhật Bản học từ năm 2019. Do dịch COVID-19 nên 2 năm nay chưa về thăm nhà. Anh T.T.A. là con một trong gia đình, sống hiền lành, không va chạm, không chơi bời. Tại Nhật Bản, T.A ở cùng hai người bạn khác.

Người này cũng cho biết gia đình không kêu gọi quyên góp cũng không có bất kỳ tài khoản nào đăng tải trên mạng xã hội để kêu gọi điều này. Nguyện vọng của gia đình chỉ mong tìm được công bằng cho T.A để T.A ra đi thanh thản.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) cho biết, gia đình T.A có đơn trình báo chính quyền địa phương về đoạn clip nạn nhân bị sát hại tại Nhật. Vị lãnh đạo này cho biết thêm, theo đơn trình báo, gia đình nhận được thông tin từ bạn bè cùng chỗ ở của T.A tại Nhật kèm theo video vụ việc.

Trước đó, một tài khoản được cho là mẹ của nạn nhân được lan truyền trên MXH. Theo đó, người này cũng hy vọng cơ quan chức năng bên Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam bên Nhật lấy công bằng cho nạn nhân.

Tài khoản được cho là mẹ nạn nhân lên tiếng - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin trước đó, theo VOV, lúc 16h22, ngày 3/8, Cảnh sát tỉnh Osaka đã có văn bản thông báo chính thức xác nhận về nhân thân nạn nhân như sau:

T.T.A, sinh ngày 15/9/1999, quốc tịch Việt Nam, bị sát hại lúc 20h20 ngày 2/8 tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu (Shinsaibashisuji 2-4, quận Chuo, thành phố Osaka). Nạn nhân bị đánh và ném xuống sông. Đội cứu hộ đã đưa T.T.A đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi và mất vào lúc 21h21 ngày 2/8.

Đại diện Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) đã trao đổi với Bộ Ngoại giao, Cơ quan Cảnh sát tỉnh Osaka đề nghị chỉ đạo điều tra sớm truy bắt được hung thủ để đưa ra xét xử trước pháp luật. TLSQ sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Nhật Bản và các hội người Việt tại Kansai thu thập thêm thông tin và triển khai công tác bảo hộ công dân kịp thời.

TLSQ cũng đã liên hệ với bạn cùng phòng của T.T.A và người này xác nhận cảnh sát đã đến phòng ở thu đồ đạc của T.T.A nhằm phục vụ điều tra. TLSQ cũng đã liên hệ với người thân của T.T.A tại Việt Nam để thông báo về vụ việc, động viên gia đình bình tâm chờ thông tin điều tra chính thức của cảnh sát Nhật Bản và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản giải quyết các vấn đề phát sinh và tiến hành công tác bảo hộ công dân.