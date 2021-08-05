Mục đích của cô gái cởi nội y trên cầu Trường Tiền gây xôn xao dư luận: Để kiếm tiền?

Xã hội 05/08/2021 10:40

Liên quan đến sự việc, cô gái cởi nội y trên cầu Trường Tiền, mới đây, cơ quan chức năng TP. Huế đã cung cấp thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ việc.

Tối ngày 31/7, mạng xã hội được dịp xôn xao khi lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái ngồi trên xe máy thực hiện hành động cởi nội y trên cầu Trường Tiền. Liên quan đến vụ việc, mới đây, cơ quan công an TP. Huế đã cung cấp thông tin về kết quả điều tra ban đầu. Danh tính người này được xác định là T.T.M.T. (25 tuổi, trú phường Thủy Xuân, TP. Huế).

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Cô gái cởi nội y trên cầu Trường Tiền - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Saostar, qua điều tra ban đầu, T. khai đã tự quay clip rồi chia sẻ lên một mạng xã hội nhằm mục đích kiếm tiền. Trên mạng xã hội này, người dùng chia sẻ hình ảnh, video của bản thân và tương tác với những người dùng khác bằng bình luận, nhắn tin và livestream.

Tuy nhiên, ở mạng xã hội này, người xem phải trả một khoản phí cố định tháng gọi là phí theo dõi tài khoản. Mạng xã hội này có dấu hiệu "biến tướng" mục đích không lành mạnh khi có nhiều người, chủ yếu là các cô gái trẻ, chia sẻ các hình ảnh, clip nhạy cảm của họ, thậm chí là các cảnh "nóng".

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T.T.M.T. làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc 

Cô gái này cho biết bản thân đã đăng ký tài khoản trên nền tảng mạng xã hội trên với nickname C.L.D.D. và clip tối ngày hôm ấy được T. đăng tải lên tài khoản này. Đáng nói hơn, đoạn clip trên cầu Trường Tiền không phải là bài đăng duy nhất của đối tượng về việc khoe cơ thể trên mạng xã hội.

Vụ việc đang được Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Huế tiếp tục điều tra làm rõ.

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