Mới đăy, cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã phát hiện và đang tiến hành diều tra nguyên nhân vụ việc một nạn nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân trên địa bàn.

Theo Nhà báo và Công luận, ngày 5/8, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận đang điều tra vụ việc một nạn nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân ở phường Hạ Đình.

Theo đó, khoảng 18h ngày 4/8, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ khoảng từ 50 đên 65 tuổi tại khu đất trống đối diện cổng sau trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (ngõ 214 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình). Sự việc sau đó được báo với cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc - Ảnh:Nhà báo và Công luận

Được biết, nạn nhân đeo kính tối màu, gọng kính màu đen; tóc buộc búi phía sau; mặc áo thun không cổ, ngắn tay, hoạ tiết kẻ sọc nhiều màu; mặc quần vải dạng quần lửng màu đen, đi dép nhựa có lỗ màu xanh đã cũ không rõ nhãn hiệu. Qua hình ảnh trích xuất camera, nạn nhân đi lại quanh hiện trường vào rạng sáng cùng ngày.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

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