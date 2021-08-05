Vào tuần thứ hai của tháng 8, 3 con giáp may mắn vượng phát công hanh, hanh thông tài vận, có được cuộc sống giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 05/08/2021 12:50

Vào tuần thứ hai của tháng 8, 3 con giáp may mắn có những bước chuyển mình đầy bất ngờ, rủ bỏ hết những xui xẻo mà đón chào nhiều phú quý, tài lộc. Không những vậy, thu nhập của các con giáp này sẽ tăng dần đều, cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là con giáp may mắn đầu tiên được Cát Tinh soi rọi, ban tặng cho ngàn vạn tài lộc trong tuần thứ hai của tháng 8. Dù chủ mệnh đang gặp đôi chút khó khăn ở thời điểm hiện tại do tác động của các yếu tố bên ngoài, nhưng cũng không vì thế mà hãm lại được vận trình đang phát triển của con giáp này. Con giáp được quý nhân phù trợ, thăng quan tiến chức không ngừng. Chỉ cần người tuổi Tỵ chăm chỉ làm ăn sẽ thu về những quả ngọt xứng đáng.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vào tuần thứ hai của tháng 8, đường tài lộc của người tuổi Sửu sẽ hanh thông vượng phát, may mắn từ tứ phương ùa về như cùng nhau chúc phúc cho con giáp này sớm đạt được ý nguyện. Bởi lẽ đó, mà sự nghiệp của Sửu phất lên nhanh chóng với nhiều dấu mốc đáng nhớ. Con giáp này trúng đậm những bản hợp đồng lớn, tiền bạc thu về không đếm xuể và cũng như khẳng định được giá trị của bản thân với mọi người. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong tuần thứ hai của tháng 8, Mão sẽ phất lên nhờ những mối quan hệ thân thiết của mình. Dù không được may mắn như bao con giáp khác, nhưng bù lại thì Mão có những người bạn 'đậm mùi tiền", luôn chia sẻ những kinh nghiệm làm giàu cho nhau. Nhờ đó mà con giáp này ít gặp thất bại trong quá trình phát triển sự nghiệp, cũng như sớm gặt hái được những thành công vẻ vang. Không chị vậy, Mão còn bức phá trong lĩnh vực kinh doanh, với những bước đầu suôn sẻ.

 *Bài viết chi mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm cho quý đọc giả.

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