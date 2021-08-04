Vào cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp bị vận đen bủa vây, sự nghiệp lao dốc, tiền của tiên hao

Những ngày cuối cùng của tháng 6 âm lịch tới đây, 3 con giáp xui xẻo vận trình ảm đạm, làm ăn thất bát. Tuy nhiên, khó khăn chỉ là thử thách, nếu có thể vượt qua, bản mệnh sẽ đạt được những thành công mà ít người có được.

Tuổi Hợi

Vào những ngày cuối tháng 6 âm lịch tới đây, tuổi Hợi có thể sẽ gặp khó khăn trong làm ăn, lãng phí tiền của, phụ lại các " phúc" mà ơn trên ban tặng. Sự nghiệp của Hợi tụt dốc không phanh, ngân sách hết sách và tệ hơn là phải đi vay mượn tiền bạc tứ phương. Nhưng Hợi đừng nản chí ý chí, vì đây chỉ là thử thách mà nếu thuận lợi vượt qua thì bản mệnh sẽ vươn tới những thành công đáng mơ ước.

Tuổi Dần

Với bản tính nóng nảy, làm trước nghĩ sau của mình, thì mệnh Dần rất dễ xảy ra mâu thuẫn với mọi người xung quanh, đặt biệt là ở nơi làm việc. Vào những ngày cuối tháng 6 âm lịch , mọi việc diễn ra với Dần sẽ còn tồi tệ hơn. Con giáp xui xẻo đắc tội với sếp lớn nên rất khó để thăng tiến. Con giáp còn bị tiểu nhân chiếm hết công lao. Vì thế, Dần trong thời điểm này nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, kiềm hãm bản tính nóng giận để con đường thành công không bị đứt đoạn, khó đi.

Tuổi Tý

Những ngày cuối tháng 6, Tuổi Tý sẽ bị kẻ gian hãm hại, tung ra những mưu hèn kế bẩn để hạ bệ con giáp này. Dù luôn giữ được hòa khí với mọi người, nhưng vì mệnh Tý liên tục đạt được những thành công vang dội, nên bị kẻ xấu ghen ghét, chơi khăm. Sự nghiệp của Tý ở giai đoạn này sẽ không còn êm đềm, hanh thông như trước, nhưng chỉ cần con giáp này tập trung làm việc, nỗ lực hết mình thì vẫn sẽ tai qua nạn khỏi, bước qua khó khăn dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp vận trình đen đuổi, cẩn thận điều xui, dễ vướng thị phi không đáng có Trong 20 ngày tới, 3 con giáp xui xẻo gặp nhiều thị phi, tiểu nhân ghen ghét. Tuy nhiên, đó chỉ là thử thách, nếu bản mệnh có thể vượt qua sẽ đạt thành công vang dội, thăng tiến không ngừng trong tương lai.

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