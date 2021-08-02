Trong 20 ngày tới, 3 con giáp vận trình đen đuổi, cẩn thận điều xui, dễ vướng thị phi không đáng có

Tâm linh - Tử vi 02/08/2021 13:30

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp xui xẻo gặp nhiều thị phi, tiểu nhân ghen ghét. Tuy nhiên, đó chỉ là thử thách, nếu bản mệnh có thể vượt qua sẽ đạt thành công vang dội, thăng tiến không ngừng trong tương lai.

tuổi Sửu

Trong 20 ngày tới, người tuổi Sửu vận trình đen đuổi, gặp toàn điều xui. Những vật dụng con giáp sử dụng hàng này có thể sẽ đột nhiên biến mất hoặc hư hỏng. Con giáp xui xẻo bị đình trệ các công việc quan trọng, lỡ mất nhiều cơ hội tiến thân. Lời khuyên cho người tuổi Sửu trong thời điểm hiện tại là hãy hết sức bình tĩnh, tập trung vào công việc để tìm kiếm những cơ hội khác. Đừng tiếc nuối những gì đã qua vì nó cũng chẳng thể quay lại.

con giap xui xeo 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 20 ngày tới vận trình ảm đạm, gặp toàn điều xui. Những mâu thuẫn liên tiếp xảy ra giữa con giáp và những người thân tín nhất dẫn đến nguy cơ tan vỡ các mối quan hệ. Xích mích giữa bản mệnh và cấp trên ngày một căng thẳng, con giáp vướng phải nhiều thị phi, bị tiểu nhân ghen ghét. Tỵ có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi về những thứ xảy ra xung quanh. Tuy nhiên, đây được xem là phần thử thách của ơn trên ban xuống mà nếu con giáp vượt qua sẽ có được những thành công ngoài mong đợi.

con giap xui xeo 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 20 ngày tới, người tuổi Tuất chú ý vấn đề tài chính, thắt chặt chi tiêu. Con đường tài lộc của bạn được dự đoán là không được trơn truôn và suôn sẻ. Công việc bị đình trệ khiến con giáp rơi vào thiếu hụt, cộng thêm cách tiêu xài có phần phóng khoáng nên rất dễ đẩy bản mệnh vào nợ nần. Có thể nói, một kế hoạch chi tiêu rõ ràng là rất cần cho Tuất trong giai đoạn này. Trước khi công việc khôi phục lại bình thường, con giáp nên cẩn trọng vấn đề tài chính thì hơn.

con giap xui xeo 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

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