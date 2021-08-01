Từ giờ đến hết năm, 3 con giáp may mắn phú quý cát tường, làm ăn suôn sẻ, sự nghiệp có nhiều bước tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 01/08/2021 12:30

Từ giờ đến cuối năm, nếu 3 con giáp may mắn này chịu khó làm ăn, tập trung phát triển sự nghiệp thì sẽ gặt hái được những thành công xứng đáng. Kéo theo đó là tiền tài, vận may cũng sẽ nhân lên bội phần, cuộc sống dần sung túc, ấp no.

Tuổi Thìn

Từ giờ đến cuối năm, người tuổi Thìn sẽ có những bước tiến thần tốc trên con đường vinh quang và gặt hái được nhiều thành công đáng nể. Sự nghiệp của con giáp này sẽ thăng lên như "cá chép hóa rồng", tiền về ồ ạc, tiêu mãi không hết. Chỉ cần Thìn chịu bỏ ra nhiều công sức theo đuổi thứ mình muốn, thì chẳng cần phải đợi đến cuối năm, thành quả sẽ đến ngay trong thời gian ngắn. 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của Tỵ đang gặp phải nhiều khó khăn do các yếu tố ngoài ảnh hưởng, dù chủ mệnh có cố gắng làm lụng hết sức, mà vẫn không có của ăn của để như mọi người. Nhưng từ giờ đến cuối năm nay, vận mệnh của Tỵ như được đảo nghịch, bao nhiêu xui xẻo đều qua đi, tài lộc ùa về không ngớt. Không chỉ vậy, mệnh Tỵ như được lột xác hoàn toàn, lúc nào cũng năng nổ vui vẻ và hoàn thành hết công việc một cách dễ dàng. Hãy vững tin vào con đường mình đã chọn vì thành công lớn vẫn luôn chờ con giáp này ở cuối đường.

Tuổi Sửu

Từ giờ đến cuối năm nay, người mệnh Sửu sẽ tìm ra hướng đi đúng đắn cho con đường sự nghiệp vốn dĩ đã mơ hồ, vô định của mình. Con giáp may mắn này sẽ đưa ra được nhiều quyết định đúng đắn và luôn đặt hết niềm tin vào lý tưởng mình đề ra. Dù có phải chuyển sang chỗ làm mới đi nữa thì Sửu vẫn có được những thành công bước đầu, giúp con giáp này tự tin mà tiến bước, gặt hái được những thành công vang dội. Kéo theo đó là những khoản thu nhập hàng tháng sẽ tăng lên đều đều, cuộc sống dần dư dả, giàu sang.

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

Trong 20 ngày đầu tháng 8, 3 con giáp may mắn được Thần Tài đỡ đầu, tài vận hanh thông, công thành phát đạt

Trong 20 ngày đầu tháng 8, 3 con giáp may mắn được Thần Tài đỡ đầu, tài vận hanh thông, công thành phát đạt

Trong 20 ngày đầu tháng 8, 3 con giáp may mắn sẽ bùng nổ tài vận, làm ăn phát triển và có được nhiều niềm vui mới trong cuộc sống. Bản mệnh còn có cơ hội tái ngộ đồ hương, cùng nhau bước qua bao khó khăn, gian khổ, tiến bước thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới 12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 28 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 28 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 28 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 57 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 20 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi