Tiết lộ bất ngờ vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Hàng xóm chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau

Đời sống 19/08/2025 10:41

Một ngày sau khi xảy ra vụ án mạng do người vợ tên Hạ dùng dao gọt hoa quả đâm vào mạn sườn bên trái của anh D., sáng 18/8, gia đình đã hoàn tất hậu sự cho thanh niên này.

Theo thông tin từ VietNamNet, anh Nguyễn C. trú tại khu 1, xã Phú Mỹ – cho biết ông là họ hàng và cũng là hàng xóm với nhà anh D. Ông cùng anh em trong họ và gia đình hết sức bất ngờ, đau buồn trước sự việc vừa xảy ra.

Theo ông C., dù hậu sự cho D. đã hoàn tất nhưng nỗi đau này không biết đến bao giờ mới nguôi, đặc biệt là đối với đứa cháu trai còn quá nhỏ. Ông C,. cho biết thêm, bố mẹ nạn nhân là ông M. và bà H. có hai người con trai: anh D. và một người em hiện sinh sống ở nước ngoài.

Vợ chồng anh D. và Hạ cưới nhau năm 2019. Gia đình Hạ sống ở xã Liên Hoa (cũ). Năm 2020, hai vợ chồng sinh được một cháu trai và được bố mẹ D. cho ra ở riêng, ngay sát cạnh nhà ông bà M. – H.

“Hàng ngày, hai vợ chồng đi làm công nhân từ sáng sớm đến tối. Trong những năm qua, tôi không rõ họ có mâu thuẫn hay xích mích gì không, nhưng chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau,” người chú họ nói.

Tiết lộ bất ngờ vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Hàng xóm chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau - Ảnh 1
Nghi phạm sát hại chồng Hà Thị Lai Hạ - Ảnh: VietNamNet

Ông kể lại sự việc: khoảng 3h sáng 17/8, em trai anh D. gọi điện báo ông sang kiểm tra vì vợ chồng người anh xảy ra cãi vã, xô xát.

Khi chạy đến nơi, ông thấy mọi người đã đưa anh D. đi cấp cứu, còn Hạ ngồi trong phòng. Lực lượng công an xã đã có mặt để bảo vệ hiện trường và tiến hành điều tra. Sau đó, vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý.

Ông N., một hàng xóm gần nhà anh D., cũng cho biết, rạng sáng hôm đó ông không nghe thấy tiếng cãi nhau. Mãi đến gần sáng, khi mọi người biết tin thì đều rất sốc.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 3h ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo về việc anh D. bị vợ là Hà Thị Lai Hạ dùng dao đâm vào mạn sườn bên trái, dẫn đến tử vong. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 0h20 cùng ngày, vợ chồng anh D. và Hạ sau khi đi ăn liên hoan, uống rượu về nhà thì xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, Hạ đã dùng dao gọt hoa quả bằng kim loại đâm vào mạn sườn bên trái của anh D. Nạn nhân ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài, Hạ tiếp tục cầm dao đuổi theo.

Thời điểm này, ông M. và bà H. (bố mẹ anh D.) tìm cách can ngăn nhưng bất thành. Anh D. chạy ra sân, ngã bất tỉnh và tử vong sau đó.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tình tiết bất ngờ vụ chém 3 người ở chợ đầu mối Hải Phòng: Nạn nhân đều là đồng nghiệp cũ

Tình tiết bất ngờ vụ chém 3 người ở chợ đầu mối Hải Phòng: Nạn nhân đều là đồng nghiệp cũ

Ngày 18/8, Công an phường Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết đã bắt giữ Đỗ Anh Tú (SN 1996, trú phường Gia Viên, Hải Phòng), nghi phạm chém liên tiếp 3 người tại chợ đầu mối trên địa bàn.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ giết chồng tin moi mâu thuẫn gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trong 7 ngày tới (20/8 - 26/8), 3 con giáp ăn LỘC TRỜI cho, chớp mắt là có tiền, Thần Tài chờ trước cửa, vàng sáng chói khắp nhà, tiền đầy túi

Trong 7 ngày tới (20/8 - 26/8), 3 con giáp ăn LỘC TRỜI cho, chớp mắt là có tiền, Thần Tài chờ trước cửa, vàng sáng chói khắp nhà, tiền đầy túi

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Tích cực cấp cứu 38 nạn nhân vụ lật xe khách ở Đắk Lắk: Hai người phải phẫu thuật cắt bàn, cẳng tay

Tích cực cấp cứu 38 nạn nhân vụ lật xe khách ở Đắk Lắk: Hai người phải phẫu thuật cắt bàn, cẳng tay

Đời sống 30 phút trước
Tử vi 3 ngày giữa tuần thứ 3, thứ 4, thứ 5 (19, 20, 21/8), Thần Tài 'đại giá quang lâm', 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tử vi 3 ngày giữa tuần thứ 3, thứ 4, thứ 5 (19, 20, 21/8), Thần Tài 'đại giá quang lâm', 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Hơn nửa giờ chiến đấu, người đàn ông đã thành công khi dùng ống nhựa bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ

Hơn nửa giờ chiến đấu, người đàn ông đã thành công khi dùng ống nhựa bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ

Video 56 phút trước
Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng, sóng cao 3,5 mét trên biển

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng, sóng cao 3,5 mét trên biển

Xã hội 1 giờ 3 phút trước
Giữa nam và nữ ai thường xuyên nghĩ đến "chuyện ấy" nhiều hơn?

Giữa nam và nữ ai thường xuyên nghĩ đến "chuyện ấy" nhiều hơn?

Sống khỏe 1 giờ 5 phút trước
Lương tháng 10 triệu đồng, mất bao lâu mua được chung cư Hà Nội?

Lương tháng 10 triệu đồng, mất bao lâu mua được chung cư Hà Nội?

Xã hội 1 giờ 6 phút trước
Trong các ngày 20/8, 21/8, 22/8, 23/8, 3 con giáp ôm cục tiền khủng, mở cửa đón lộc tới tấp, đào trúng mỏ vàng, may mắn rải khắp nơi

Trong các ngày 20/8, 21/8, 22/8, 23/8, 3 con giáp ôm cục tiền khủng, mở cửa đón lộc tới tấp, đào trúng mỏ vàng, may mắn rải khắp nơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Triệu Lộ Tư tiết lộ lý do bị đạo diễn Vu Chính hiểu lầm, 'cạch mặt' tận 5 năm

Triệu Lộ Tư tiết lộ lý do bị đạo diễn Vu Chính hiểu lầm, 'cạch mặt' tận 5 năm

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Xe ô tô đang chạy trên đường, người phụ nữ bất ngờ mở cửa xe, nhảy ra ngoài khiến người xem sợ hãi

Xe ô tô đang chạy trên đường, người phụ nữ bất ngờ mở cửa xe, nhảy ra ngoài khiến người xem sợ hãi

Video 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Tình tiết đau lòng vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Đã kết hôn khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi

Tình tiết đau lòng vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Đã kết hôn khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin MỚI trong vụ người vợ sát hại chồng giữa đêm ở Phú Thọ

Thông tin MỚI trong vụ người vợ sát hại chồng giữa đêm ở Phú Thọ

Tích cực cấp cứu 38 nạn nhân vụ lật xe khách ở Đắk Lắk: Hai người phải phẫu thuật cắt bàn, cẳng tay

Tích cực cấp cứu 38 nạn nhân vụ lật xe khách ở Đắk Lắk: Hai người phải phẫu thuật cắt bàn, cẳng tay

Lời khai bất ngờ của người đàn ông đánh con rể tử vong

Lời khai bất ngờ của người đàn ông đánh con rể tử vong

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Đắk Lắk: Phá cửa kính giải cứu 46 người kẹt trên xe khách bị lật, nhiều người bị thương

Đắk Lắk: Phá cửa kính giải cứu 46 người kẹt trên xe khách bị lật, nhiều người bị thương

Giá vàng hôm nay 19/8/2025: Thế giới sụt giảm, vàng SJC trong nước vẫn đứng vững ở mức cao kỷ lục

Giá vàng hôm nay 19/8/2025: Thế giới sụt giảm, vàng SJC trong nước vẫn đứng vững ở mức cao kỷ lục