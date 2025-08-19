Chiều 18/8, lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, lực lượng công an đang phối hợp làm rõ vụ một người đàn ông tử vong bất thường trên địa bàn phường.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều 18/8, Công an phường Nam Nha Trang đang phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Khánh Hòa làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong bất thường.

Trưa cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông trung niên nằm bất động trên ghế đá tại khu vực đường 1A giao đường 1B, Khu đô thị Lê Hồng Phong 2.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, nạn nhân có thể trạng gầy, mặc quần jean, áo thun tay dài.

Qua xác minh ban đầu, người nhà cho biết nạn nhân đã rời nhà nhiều ngày và có bệnh nền.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

