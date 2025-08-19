TP.HCM: Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm trên Quốc lộ, tài xế may mắn thoát nạn

Xe đầu kéo biển số TP.HCM do nam tài xế điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ cầu Đồng Nai đi TP.HCM. Khi đi đến cầu vượt thuộc phường Linh Xuân thì bất ngờ ngọn lửa bốc lên từ đầu xe đầu kéo rồi nhanh chóng bao trùm cả nắp capo kèm nhiều tiếng nổ lớn.

Theo thông tin báo Dân Trí, một xe đầu kéo đã bất ngờ bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1, đoạn qua phường Linh Xuân, TPHCM vào rạng sáng 19/8. Lực lượng PCCC đã có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy, tài xế may mắn thoát nạn.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Lao Động.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo mang biển số TPHCM do một tài xế tên T điều khiển, đang lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ cầu Đồng Nai về TPHCM.

Khi đến đoạn gần cầu vượt đi bộ số 1, tài xế bất ngờ phát hiện ngọn lửa bùng lên từ phần đầu xe. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm cả nắp capo.

Phát hiện sự cố, tài xế T đã nhanh chóng rời khỏi cabin và cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Lực lượng PCCC có mặt để dập lửa. Ảnh: Báo Lao Động.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa.

Đám cháy nhanh chóng được khống chế nhưng phần đầu xe bị thiêu rụi. Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cũng có mặt điều tiết giao thông, hỗ trợ bảo vệ hiện trường.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra, làm rõ.

