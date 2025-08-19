TP.HCM: Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm trên Quốc lộ, tài xế may mắn thoát nạn

Đời sống 19/08/2025 09:29

Xe đầu kéo biển số TP.HCM do nam tài xế điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ cầu Đồng Nai đi TP.HCM. Khi đi đến cầu vượt thuộc phường Linh Xuân thì bất ngờ ngọn lửa bốc lên từ đầu xe đầu kéo rồi nhanh chóng bao trùm cả nắp capo kèm nhiều tiếng nổ lớn.

Theo thông tin báo Dân Trí, một xe đầu kéo đã bất ngờ bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1, đoạn qua phường Linh Xuân, TPHCM vào rạng sáng 19/8. Lực lượng PCCC đã có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy, tài xế may mắn thoát nạn.

TP.HCM: Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm trên Quốc lộ, tài xế may mắn thoát nạn - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Lao Động. 

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo mang biển số TPHCM do một tài xế tên T điều khiển, đang lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ cầu Đồng Nai về TPHCM.

Khi đến đoạn gần cầu vượt đi bộ số 1, tài xế bất ngờ phát hiện ngọn lửa bùng lên từ phần đầu xe. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm cả nắp capo.

Phát hiện sự cố, tài xế T đã nhanh chóng rời khỏi cabin và cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

TP.HCM: Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm trên Quốc lộ, tài xế may mắn thoát nạn - Ảnh 2
Lực lượng PCCC có mặt để dập lửa. Ảnh: Báo Lao Động. 

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa.

Đám cháy nhanh chóng được khống chế nhưng phần đầu xe bị thiêu rụi. Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cũng có mặt điều tiết giao thông, hỗ trợ bảo vệ hiện trường.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra, làm rõ.

Xe ô tô chở 4 người lớn và 3 trẻ em bốc cháy dữ dội sau tai nạn liên hoàn ở TP.HCM

Xe ô tô chở 4 người lớn và 3 trẻ em bốc cháy dữ dội sau tai nạn liên hoàn ở TP.HCM

Trưa 9/8, Công an phường Cầu Kiệu (TP.HCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy xe đầu kéo tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

'Đẻ rơi' trong nhà vệ sinh khách sạn, người phụ nữ mới biết mình mang thai

'Đẻ rơi' trong nhà vệ sinh khách sạn, người phụ nữ mới biết mình mang thai

Thế giới 35 phút trước
Cụ ông 81 tuổi đốt viện dưỡng lão vì không được đi chơi với bạn gái

Cụ ông 81 tuổi đốt viện dưỡng lão vì không được đi chơi với bạn gái

Thế giới 46 phút trước
Tinh hoa hội tụ trong 3 ngày cuối cùng tháng 6 âm lịch, 3 con giáp có vận số đỏ rực, tiền của bạt ngàn, may mắn gấp bội, giàu có vang danh, thành công mở lối

Tinh hoa hội tụ trong 3 ngày cuối cùng tháng 6 âm lịch, 3 con giáp có vận số đỏ rực, tiền của bạt ngàn, may mắn gấp bội, giàu có vang danh, thành công mở lối

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Đời sống 55 phút trước
Tiết lộ bất ngờ vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Hàng xóm chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau

Tiết lộ bất ngờ vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Hàng xóm chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Đắk Lắk: Phá cửa kính giải cứu 46 người kẹt trên xe khách bị lật, nhiều người bị thương

Đắk Lắk: Phá cửa kính giải cứu 46 người kẹt trên xe khách bị lật, nhiều người bị thương

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Vừa bước qua tháng 7 âm lịch, 3 con giáp Tài Lộc lên như diều gặp gió, ngồi im vận may cũng kéo đến cửa, Quý Nhân tặng vàng, may mắn không kịp cản

Vừa bước qua tháng 7 âm lịch, 3 con giáp Tài Lộc lên như diều gặp gió, ngồi im vận may cũng kéo đến cửa, Quý Nhân tặng vàng, may mắn không kịp cản

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay 19/8/2025: Thế giới sụt giảm, vàng SJC trong nước vẫn đứng vững ở mức cao kỷ lục

Giá vàng hôm nay 19/8/2025: Thế giới sụt giảm, vàng SJC trong nước vẫn đứng vững ở mức cao kỷ lục

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
TP.HCM: Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm trên Quốc lộ, tài xế may mắn thoát nạn

TP.HCM: Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm trên Quốc lộ, tài xế may mắn thoát nạn

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Thần Tài trao tặng túi quà tài lộc, 3 con giáp vận may kéo đến, sự nghiệp suôn sẻ, tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà sau ngày 19/8/2025

Thần Tài trao tặng túi quà tài lộc, 3 con giáp vận may kéo đến, sự nghiệp suôn sẻ, tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà sau ngày 19/8/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Tình tiết đau lòng vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Đã kết hôn khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi

Tình tiết đau lòng vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Đã kết hôn khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Tiết lộ bất ngờ vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Hàng xóm chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau

Tiết lộ bất ngờ vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Hàng xóm chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau

Đắk Lắk: Phá cửa kính giải cứu 46 người kẹt trên xe khách bị lật, nhiều người bị thương

Đắk Lắk: Phá cửa kính giải cứu 46 người kẹt trên xe khách bị lật, nhiều người bị thương

Giá vàng hôm nay 19/8/2025: Thế giới sụt giảm, vàng SJC trong nước vẫn đứng vững ở mức cao kỷ lục

Giá vàng hôm nay 19/8/2025: Thế giới sụt giảm, vàng SJC trong nước vẫn đứng vững ở mức cao kỷ lục

Công an đã tìm ra người đi xe máy đánh tài xế taxi và đưa về trụ sở làm việc

Công an đã tìm ra người đi xe máy đánh tài xế taxi và đưa về trụ sở làm việc

Người đàn ông tử vong bất thường ở vỉa hè, tiết lộ đặc điểm nhận dạng

Người đàn ông tử vong bất thường ở vỉa hè, tiết lộ đặc điểm nhận dạng