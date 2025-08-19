Công an đã tìm ra người đi xe máy đánh tài xế taxi và đưa về trụ sở làm việc

Đời sống 19/08/2025 09:13

Lực lượng Công an TP.HCM đã đưa người đi xe máy tấn công tài xế ô tô công nghệ rồi rời khỏi hiện trường ở phường Bảy Hiền, TP.HCM về trụ sở làm việc.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 19/8, Công an phường Bảy Hiền phối hợp với Công an TPHCM đã mời người hành hung anh N.V.T. (tài xế taxi công nghệ) trên đường Trường Chinh lên làm việc.

Nhà chức trách xác định người tấn công nam tài xế là Đ. (SN 1999, ngụ TPHCM).

Công an đã tìm ra người đi xe máy đánh tài xế taxi và đưa về trụ sở làm việc - Ảnh 1
Người đàn ông đi xe máy ngã vào đầu taxi rồi tấn công tài xế ở phường Bảy Hiền. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Tại trụ sở công an, nam thanh niên thừa nhận hành vi đánh tài xế taxi. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xử lý người này theo đúng quy định pháp luật.

Như trước đó VTC News đưa tin, ngày 18/8, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đi xe máy tấn công tài xế taxi công nghệ trên đường Trường Chinh, phường Bảy Hiền (TP.HCM).

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 0h10 ngày 17/8, còn người bị đánh là anh N.V.T. (tài xế taxi công nghệ). Theo anh T., thời điểm này anh đang chở khách lưu thông trên đường Trường Chinh thì một người đàn ông đi xe máy ở chiều ngược lại bất ngờ vượt lên, loạng choạng và ngã vào đầu ô tô.

Công an đã tìm ra người đi xe máy đánh tài xế taxi và đưa về trụ sở làm việc - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VTC News. 

Sau cú va chạm, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Người đàn ông sau đó lao vào hành hung anh T., khiến anh bị thương ở vùng mũi. Trong lúc tài xế bỏ xe rời đi, người đi xe máy vẫn lớn tiếng đuổi theo, gây hoảng sợ cho hành khách trên xe.

Toàn bộ diễn biến được camera hành trình trên ô tô ghi lại. Anh T. sau đó đã đến Công an phường Bảy Hiền trình báo sự việc.

Công an phường Bảy Hiền đã tiếp nhận vụ việc, đồng thời mời những người liên quan đến làm việc và xác minh làm rõ.

Làm rõ vụ tài xế ô tô bị đánh tới tấp trên đường lúc rạng sáng ở TP.HCM

Làm rõ vụ tài xế ô tô bị đánh tới tấp trên đường lúc rạng sáng ở TP.HCM

Nam thanh niên định vượt nhưng té ngã trước đầu ô tô. Người này sau đó bất ngờ tấn công tài xế ô tô. Toàn bộ vụ việc được camera hành trình trên ô tô ghi lại.

