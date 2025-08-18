Nam thanh niên định vượt nhưng té ngã trước đầu ô tô. Người này sau đó bất ngờ tấn công tài xế ô tô. Toàn bộ vụ việc được camera hành trình trên ô tô ghi lại.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 17/8, Công an phường Bảy Hiền (TP HCM) đang xác minh thông tin người đàn ông bị đánh đến gãy sống mũi.

Trước đó, cộng đồng mạng chia sẻ video một người đi xe máy tự ngã trước đầu ô tô. Sau đó, tài xế ô tô mở cửa, bước xuống nói chuyện với người đàn ông. 10 phút sau, khi đang trao đổi, người đi xe máy bất ngờ chửi bới, ra tay đánh liên tiếp tài xế ô tô.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Vụ việc được xác định xảy ra trên đường Trường Chinh, phường Bảy Hiền (quận Tân Bình cũ), TP HCM lúc hơn 0 giờ ngày 17/8.

Theo thông tin báo Tiền Phong, sau cú ngã, người đàn ông chửi bới rồi xông tới đấm liên tiếp vào mặt anh T., cho rằng vì xe anh T. làm mính té bị thương và xe hư hỏng. Chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục đuổi theo, buộc anh T. phải bỏ xe chạy bộ. Sau đó, đối tượng rời khỏi hiện trường, còn anh T. đến Công an phường Bảy Hiền trình báo.

Toàn bộ vụ việc được camera hành trình ô tô ghi lại. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Theo tài xế ô tô (30 tuổi, lái xe dịch vụ) bị đánh, lúc đó anh đang chở khách. Do đoạn đường đang thi công, bị rào chắn nên anh đi sang làn đường ngược lại. "Sau khi ngã, người đó bất ngờ chửi, đánh tôi" - tài xế nói.

Kết quả thăm khám tại bệnh viện cho thấy anh T. bị gãy sống mũi, tràn dịch mũi.

Hiện công an đã tiếp nhận tin báo, trích xuất camera và lập hồ sơ truy xét đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

