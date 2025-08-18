Làm rõ vụ tài xế ô tô bị đánh tới tấp trên đường lúc rạng sáng ở TP.HCM

Đời sống 18/08/2025 09:31

Nam thanh niên định vượt nhưng té ngã trước đầu ô tô. Người này sau đó bất ngờ tấn công tài xế ô tô. Toàn bộ vụ việc được camera hành trình trên ô tô ghi lại.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 17/8, Công an phường Bảy Hiền (TP HCM) đang xác minh thông tin người đàn ông bị đánh đến gãy sống mũi.

Trước đó, cộng đồng mạng chia sẻ video một người đi xe máy tự ngã trước đầu ô tô. Sau đó, tài xế ô tô mở cửa, bước xuống nói chuyện với người đàn ông. 10 phút sau, khi đang trao đổi, người đi xe máy bất ngờ chửi bới, ra tay đánh liên tiếp tài xế ô tô.

Làm rõ vụ tài xế ô tô bị đánh tới tấp trên đường lúc rạng sáng ở TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Vụ việc được xác định xảy ra trên đường Trường Chinh, phường Bảy Hiền (quận Tân Bình cũ), TP HCM lúc hơn 0 giờ ngày 17/8.

Theo thông tin báo Tiền Phong, sau cú ngã, người đàn ông chửi bới rồi xông tới đấm liên tiếp vào mặt anh T., cho rằng vì xe anh T. làm mính té bị thương và xe hư hỏng. Chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục đuổi theo, buộc anh T. phải bỏ xe chạy bộ. Sau đó, đối tượng rời khỏi hiện trường, còn anh T. đến Công an phường Bảy Hiền trình báo.

Làm rõ vụ tài xế ô tô bị đánh tới tấp trên đường lúc rạng sáng ở TP.HCM - Ảnh 2
Toàn bộ vụ việc được camera hành trình ô tô ghi lại. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Theo tài xế ô tô (30 tuổi, lái xe dịch vụ) bị đánh, lúc đó anh đang chở khách. Do đoạn đường đang thi công, bị rào chắn nên anh đi sang làn đường ngược lại. "Sau khi ngã, người đó bất ngờ chửi, đánh tôi" - tài xế nói.

Kết quả thăm khám tại bệnh viện cho thấy anh T. bị gãy sống mũi, tràn dịch mũi.

Hiện công an đã tiếp nhận tin báo, trích xuất camera và lập hồ sơ truy xét đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Đắk Lắk: Điều tra vụ nam tài xế bị người lạ chặn đường, đánh đấm tới tấp trên ô tô

Đắk Lắk: Điều tra vụ nam tài xế bị người lạ chặn đường, đánh đấm tới tấp trên ô tô

Một tài xế xe dịch vụ ở Đắk Lắk nhập viện với nhiều thương tích sau khi bị nhóm người lạ mặt đi ô tô chặn đầu xe, hành hung.

Xem thêm
Từ khóa:   va chạm giao thông hành hung tài xế tin mới

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (19/8-20/8), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (19/8-20/8), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Bé gái 21 tháng tuổi tử vong vì bị bố bỏ quên trong ô tô dưới trời nắng 40 độ C

Bé gái 21 tháng tuổi tử vong vì bị bố bỏ quên trong ô tô dưới trời nắng 40 độ C

Thế giới 41 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng bị hải quan chặn lại vì nghi dùng hộ chiếu giả?

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng bị hải quan chặn lại vì nghi dùng hộ chiếu giả?

Sao quốc tế 50 phút trước
Thông tin MỚI vụ nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể chết đuối về nhà

Thông tin MỚI vụ nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể chết đuối về nhà

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có vận trình phất lên như diều gặp gió, năng lượng giàu có vây quanh, tiền của ngập kho

Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có vận trình phất lên như diều gặp gió, năng lượng giàu có vây quanh, tiền của ngập kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Hiền Hồ bất ngờ quỳ gối xin lỗi khán giả: 'Đừng bao giờ mắc sai lầm như tôi'

Hiền Hồ bất ngờ quỳ gối xin lỗi khán giả: 'Đừng bao giờ mắc sai lầm như tôi'

Hậu trường 1 giờ 19 phút trước
Hoắc Kiến Hoa gây tranh cãi khi lấn sân làm phim ngắn hình sự, kết hợp cùng Huỳnh Tông Trạch

Hoắc Kiến Hoa gây tranh cãi khi lấn sân làm phim ngắn hình sự, kết hợp cùng Huỳnh Tông Trạch

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Giải cứu 4 nữ sinh mắc kẹt ở suối Mơ khi nước lũ bất ngờ đổ về

Giải cứu 4 nữ sinh mắc kẹt ở suối Mơ khi nước lũ bất ngờ đổ về

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Giông lốc làm lật bè mảng đang chở 17 người, 2 người phụ nữ tử vong

Giông lốc làm lật bè mảng đang chở 17 người, 2 người phụ nữ tử vong

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Đôi vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi tại sảnh chung cư ở TP.HCM

Đôi vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi tại sảnh chung cư ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy tòa chung cư 20 tầng, cặp đôi sắp cưới tử vong, 13 người bị thương

Cháy tòa chung cư 20 tầng, cặp đôi sắp cưới tử vong, 13 người bị thương

Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

Sóng đánh mạnh làm lật sup khiến 2 nữ du khách tử vong khi tắm biển xã đảo Tiên Hải

Sóng đánh mạnh làm lật sup khiến 2 nữ du khách tử vong khi tắm biển xã đảo Tiên Hải

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi bộ băng qua cao tốc, người đàn ông bị ô tô tông tử vong

Đi bộ băng qua cao tốc, người đàn ông bị ô tô tông tử vong

Thông tin MỚI vụ nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể chết đuối về nhà

Thông tin MỚI vụ nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể chết đuối về nhà

Giải cứu 4 nữ sinh mắc kẹt ở suối Mơ khi nước lũ bất ngờ đổ về

Giải cứu 4 nữ sinh mắc kẹt ở suối Mơ khi nước lũ bất ngờ đổ về

Giông lốc làm lật bè mảng đang chở 17 người, 2 người phụ nữ tử vong

Giông lốc làm lật bè mảng đang chở 17 người, 2 người phụ nữ tử vong

Đôi vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi tại sảnh chung cư ở TP.HCM

Đôi vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi tại sảnh chung cư ở TP.HCM

Giá vàng hôm nay 18/8/2025: Vừa mở cửa đã chạm mốc đỉnh, vàng SJC vượt mốc 125 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 18/8/2025: Vừa mở cửa đã chạm mốc đỉnh, vàng SJC vượt mốc 125 triệu đồng/lượng