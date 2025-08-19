Vụ lật xe khách trên quốc lộ 14, đoạn qua tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều người bị thương. Lực lượng chức năng đã phá kính xe, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 19/8, thông tin từ UBND xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông lật xe khách khiến nhiều hành khách bị thương.

Khoảng 5h30 cùng ngày, xe khách mang biển kiểm soát 50H-550xx lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Đắk Lắk đi Gia Lai.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Dân Trí.

Khi lưu thông qua địa bàn xã Krông Búk, chiếc xe bất ngờ lao xuống lề đường, nằm lật nghiêng. Trên xe có tổng cộng 46 người.

Theo thông tin báo Lao Động, trước sự việc, người dân cùng cơ quan chức năng tại địa phương đã dùng xà beng phá kính xe để đưa người bị nạn ra khỏi xe.

Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Nhiều hành khách bị xây xát nhẹ hơn được đưa vào Trung tâm Y tế Krông Búk để sơ cứu.

Vụ việc khiến nhiều người bị thương. Ảnh: Báo Dân Trí.

"Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Riêng nhiều hành khách bị xây xước nhẹ hơn được đưa vào Trung tâm Y tế Krông Búk để sơ cứu", một lãnh đạo UBND xã Krông Búk cho hay.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

