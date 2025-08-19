Đắk Lắk: Phá cửa kính giải cứu 46 người kẹt trên xe khách bị lật, nhiều người bị thương

Đời sống 19/08/2025 10:12

Vụ lật xe khách trên quốc lộ 14, đoạn qua tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều người bị thương. Lực lượng chức năng đã phá kính xe, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 19/8, thông tin từ UBND xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông lật xe khách khiến nhiều hành khách bị thương.

Khoảng 5h30 cùng ngày, xe khách mang biển kiểm soát 50H-550xx lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Đắk Lắk đi Gia Lai.

Đắk Lắk: Phá cửa kính giải cứu 46 người kẹt trên xe khách bị lật, nhiều người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Khi lưu thông qua địa bàn xã Krông Búk, chiếc xe bất ngờ lao xuống lề đường, nằm lật nghiêng. Trên xe có tổng cộng 46 người.

Theo thông tin báo Lao Động, trước sự việc, người dân cùng cơ quan chức năng tại địa phương đã dùng xà beng phá kính xe để đưa người bị nạn ra khỏi xe.

Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Nhiều hành khách bị xây xát nhẹ hơn được đưa vào Trung tâm Y tế Krông Búk để sơ cứu.

Đắk Lắk: Phá cửa kính giải cứu 46 người kẹt trên xe khách bị lật, nhiều người bị thương - Ảnh 2
Vụ việc khiến nhiều người bị thương. Ảnh: Báo Dân Trí. 

"Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Riêng nhiều hành khách bị xây xước nhẹ hơn được đưa vào Trung tâm Y tế Krông Búk để sơ cứu", một lãnh đạo UBND xã Krông Búk cho hay.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn lật xe khách do bị nổ lốp khiến 9 người tử vong, 15 người bị thương ở Hà Tĩnh

Hiện trường vụ tai nạn lật xe khách do bị nổ lốp khiến 9 người tử vong, 15 người bị thương ở Hà Tĩnh

Vụ tai nạn khiến 9 người tử vong, 15 người bị thương. Các nạn nhân tử vong quê tại nhiều tỉnh, thành khác nhau như Thanh Hóa, Hà Nội, Đà Nẵng…, một người chưa xác định được địa chỉ.

Xem thêm
Từ khóa:   lật xe khách lật xe khách ở Đắk Lắk tin mới

TIN MỚI NHẤT

'Đẻ rơi' trong nhà vệ sinh khách sạn, người phụ nữ mới biết mình mang thai

'Đẻ rơi' trong nhà vệ sinh khách sạn, người phụ nữ mới biết mình mang thai

Thế giới 36 phút trước
Cụ ông 81 tuổi đốt viện dưỡng lão vì không được đi chơi với bạn gái

Cụ ông 81 tuổi đốt viện dưỡng lão vì không được đi chơi với bạn gái

Thế giới 47 phút trước
Tinh hoa hội tụ trong 3 ngày cuối cùng tháng 6 âm lịch, 3 con giáp có vận số đỏ rực, tiền của bạt ngàn, may mắn gấp bội, giàu có vang danh, thành công mở lối

Tinh hoa hội tụ trong 3 ngày cuối cùng tháng 6 âm lịch, 3 con giáp có vận số đỏ rực, tiền của bạt ngàn, may mắn gấp bội, giàu có vang danh, thành công mở lối

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Đời sống 56 phút trước
Tiết lộ bất ngờ vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Hàng xóm chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau

Tiết lộ bất ngờ vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Hàng xóm chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Đắk Lắk: Phá cửa kính giải cứu 46 người kẹt trên xe khách bị lật, nhiều người bị thương

Đắk Lắk: Phá cửa kính giải cứu 46 người kẹt trên xe khách bị lật, nhiều người bị thương

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Vừa bước qua tháng 7 âm lịch, 3 con giáp Tài Lộc lên như diều gặp gió, ngồi im vận may cũng kéo đến cửa, Quý Nhân tặng vàng, may mắn không kịp cản

Vừa bước qua tháng 7 âm lịch, 3 con giáp Tài Lộc lên như diều gặp gió, ngồi im vận may cũng kéo đến cửa, Quý Nhân tặng vàng, may mắn không kịp cản

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay 19/8/2025: Thế giới sụt giảm, vàng SJC trong nước vẫn đứng vững ở mức cao kỷ lục

Giá vàng hôm nay 19/8/2025: Thế giới sụt giảm, vàng SJC trong nước vẫn đứng vững ở mức cao kỷ lục

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
TP.HCM: Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm trên Quốc lộ, tài xế may mắn thoát nạn

TP.HCM: Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm trên Quốc lộ, tài xế may mắn thoát nạn

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Thần Tài trao tặng túi quà tài lộc, 3 con giáp vận may kéo đến, sự nghiệp suôn sẻ, tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà sau ngày 19/8/2025

Thần Tài trao tặng túi quà tài lộc, 3 con giáp vận may kéo đến, sự nghiệp suôn sẻ, tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà sau ngày 19/8/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Tình tiết đau lòng vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Đã kết hôn khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi

Tình tiết đau lòng vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Đã kết hôn khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

'Lạnh người' bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Tiết lộ bất ngờ vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Hàng xóm chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau

Tiết lộ bất ngờ vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ: Hàng xóm chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau

Giá vàng hôm nay 19/8/2025: Thế giới sụt giảm, vàng SJC trong nước vẫn đứng vững ở mức cao kỷ lục

Giá vàng hôm nay 19/8/2025: Thế giới sụt giảm, vàng SJC trong nước vẫn đứng vững ở mức cao kỷ lục

TP.HCM: Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm trên Quốc lộ, tài xế may mắn thoát nạn

TP.HCM: Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm trên Quốc lộ, tài xế may mắn thoát nạn

Công an đã tìm ra người đi xe máy đánh tài xế taxi và đưa về trụ sở làm việc

Công an đã tìm ra người đi xe máy đánh tài xế taxi và đưa về trụ sở làm việc

Người đàn ông tử vong bất thường ở vỉa hè, tiết lộ đặc điểm nhận dạng

Người đàn ông tử vong bất thường ở vỉa hè, tiết lộ đặc điểm nhận dạng