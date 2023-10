Theo Người Lao Động, chiều ngày 5/8, Công an TP Hà Nội cho cho biết chiều cùng ngày, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Lê Minh Khánh (SN 2002, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trương Thiên Bình (SN 2003 trú tại quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Đây là 2 đối tượng trong nhóm cướp xe máy của nữ công nhân gom rác vào rạng sáng ngày 3/8 tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hai nghi phạm Khánh (trái) và Bình (phải) - Ảnh: Người Lao Động

Cảnh sát xác định Lê Minh Khánh là nghi phạm cầm đầu dùng dao đe dọa và cướp đi chiếc xe của chị T.. Còn Trương Thiên Bình là người điều khiển xe chở đối tượng áp sát chị T. để Khánh khống chế, đe dọa, cướp tài sản là chiếc xe máy của chị T.