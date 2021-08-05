Liên quan đến vụ việc nữ công nhân gom rác bị cướp xe máy, các đối tượng trong băng nhóm trên đã lần lượt bị bắt để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo Người Lao Động, chiều ngày 5/8, Công an TP Hà Nội cho cho biết chiều cùng ngày, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Lê Minh Khánh (SN 2002, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trương Thiên Bình (SN 2003 trú tại quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Đây là 2 đối tượng trong nhóm cướp xe máy của nữ công nhân gom rác vào rạng sáng ngày 3/8 tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hai nghi phạm Khánh (trái) và Bình (phải) - Ảnh: Người Lao Động Cảnh sát xác định Lê Minh Khánh là nghi phạm cầm đầu dùng dao đe dọa và cướp đi chiếc xe của chị T.. Còn Trương Thiên Bình là người điều khiển xe chở đối tượng áp sát chị T. để Khánh khống chế, đe dọa, cướp tài sản là chiếc xe máy của chị T.

Trước đó, theo Dân Trí, Công an thành phố Hà Nội cho biết, cùng ngày, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 nghi phạm trong nhóm cướp xe máy của nữ công nhân vệ sinh môi trường. Hai nghi phạm bị bắt giữ là Bùi Quý Dương (SN 2003, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Trịnh Minh Hiếu (SN 2002, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Được biết, cả hai bị bắt giữ vào 11h30 cùng ngày. Cơ quan công an cũng đã thu được tang vật của vụ án.

Nghi phạm Bùi Quý Dương (trái) và Trịnh Minh Hiếu - Ảnh: Dân Trí Liên quan tới vụ việc, Người Lao Động đưa tin trước đó, rạng sáng 3/8, công nhân L.T.T., tổ môi trường Đại Mỗ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Cầu Diễn đi làm tại khu vực ngõ 223 - 252 khu vực Đại Mỗ (giữa 2 ngõ này có chốt chặn Covid-19) đã bất ngờ bị một nhóm đối tượng chặn đầu, cướp xe máy. Sau đó, nữ lao công đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Hiện trường vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại, trong lúc đi làm đêm, chị T. bị nhóm 4 thanh niên đi 2 xe máy chặn đường. Những người này lớn tiếng đe dọa, yêu cầu nữ lao công xuống xe, giao lại chìa khóa. Mặc dù nạn nhân khóc lóc van xin, nhóm cướp nổ máy xe rồi phóng đi. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nóng: Đã bắt được hai nghi phạm cướp xe máy của nữ công nhân gom rác trong đêm Liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên cướp xe máy của nữ công nhân gom rác, mới đây, cơ quan chức năng cho biết đã bắt giữ hai nghi phạm.

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