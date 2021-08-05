Nghi phạm sát hại thanh niên người Việt tại Nhật Bản tuyên bố: 'Tôi từ chối nói chuyện cho đến khi gặp luật sư'

Xã hội 05/08/2021 15:23

Liên quan đến vụ thanh niên người Việt bị sát hại tại Nhật Bản, cơ quan chức năng nước này đã tìm thấy và bắt giữ nghi phạm trong vụ việc.

Liên quan đến thanh niên người Việt bị sát hại tại Nhật Bản, theo MBS News, nghi phạm bị bắt giữ là một người đàn ông 26 tuổi, tên là Cruz Cabrera Brian Alberto quốc tịch Dominica, hiện đang thất nghiệp.

Vào đêm 2/8, Alberto bị tình nghi đã hành hung và giết hại nạn nhân người Việt ven kênh Dotonbori tại Ebashi ở Minami, Osaka.Nghi phạm và nạn nhân đã uống rượu với nhau trước khi sự việc diễn ra.

Người này sau đó đã rời khỏi hiện trường. Ngày 3/8, một ngày sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát tìm thấy đối tượng tại một căn hộ ở Nishinari-ku, Osaka, và tiến hành tạm bắt giữ với tội danh vi phạm Luật Kiểm soát nhập cư và tị nạn.

Trước sự thẩm vấn của cảnh sát, Alberto đã từ chối trả lời, nói rằng: "Tôi từ chối nói chuyện cho đến khi gặp luật sư." Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ án.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, theo VOV, lúc 16h22, ngày 3/8, Cảnh sát tỉnh Osaka đã có văn bản thông báo chính thức xác nhận về nhân thân nạn nhân như sau:

T.T.A, sinh ngày 15/9/1999, quốc tịch Việt Nam, bị sát hại lúc 20h20 ngày 2/8 tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu (Shinsaibashisuji 2-4, quận Chuo, thành phố Osaka). Nạn nhân bị đánh và ném xuống sông. Đội cứu hộ đã đưa T.T.A đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi và mất vào lúc 21h21 ngày 2/8.

Được biết, Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) đã liên hệ với bạn cùng phòng của T.T.A và người này xác nhận cảnh sát đã đến phòng ở thu đồ đạc của T.T.A nhằm phục vụ điều tra. TLSQ cũng đã liên hệ với người thân của T.T.A tại Việt Nam để thông báo về vụ việc, động viên gia đình bình tâm chờ thông tin điều tra chính thức của cảnh sát Nhật Bản và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản giải quyết các vấn đề phát sinh và tiến hành công tác bảo hộ công dân.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

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