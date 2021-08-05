Mới đây, vụ bé trai bị người đàn ông bạo hành dã mang đang gây xôn xao dư luận. Hiện, cô quan chức năng đang tiếng hành điều tra làm rõ sự việc.

Theo Tuổi trẻ, tối ngày 4/8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã vào cuộc xác minh vụ việc liên quan đến video một em bé bị bạo hành xuất hiện trên mạng xã hội tối cùng ngày. Được biết, sự việc xảy ra tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Hiện, người đàn ông bạo hành trong video đã bị tạm giữ tại công an phường. Bé trai bị đánh trong video là N.P.A., 5 tuổi và là con của chị N.H. T. (sinh năm 1992, ngụ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Theo Pháp luật TP.HCM, sáng ngày 5/8, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữa Lê Hoài Nam (29 tuổi, quê TP.HCM) về hành vi bạo hành trẻ em. Đây là người đàn ông bạo hành dã man bé trai trong video trện.

Lê Hoài Nam (29 tuổi, quê TP.HCM) - Ảnh: VOV Tại cơ quan công an, bước đầu Nam thừa nhận hành vi đánh đập, bạo hành bé trai N.P.A. như trong clip. Nam khai nhận, trước đây Nam và chị T. có quan hệ tình cảm nhưng chia tay. Sau đó, cả hai lập gia đình rồi cũng lần lượt ly hôn. Mới khoảng một năm nay, hai người về sống với nhau như vợ chồng. Theo lời chị T. (mẹ bé) thì bé N.P.A. là con ruột của Nam. Theo VOV, đối tượng Nam cho biết từ năm 2020 đến nay, Nam chung sống như vợ chồng với mẹ cháu. Từ đầu tháng 5/2021 đến nay, Nam thuê nhà ở khu phố Bình Quới B để bán cà phê và sống cùng chị T. và bé N.P.A. Thời gian sinh sống tại đây Nam thường xuyên đánh đập bé N.P.A. khiến hàng xóm bức xúc. Mọi người nhiều lần can ngăn thì bị Nam hăm dọa. Tối 3/8, khi thấy Nam đánh N.P.A., người dân đã quay lại tung lên mạng xã hội với mong muốn công an vào cuộc giải cứu cháu bé.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một người đàn ông đánh đập một cháu bé nhỏ tuổi dã man. Mặc dù em bé liên tục gọi "ba" nhưng người đàn ông này không hề dừng tay mà còn đánh mạnh hơn. Liên tục tát, dùng chân đạp, thậm chí người đàn ông này còn nhấc bổng em bé lên cao và đập xuống nệm, đuổi em ra khỏi nhà. Người đàn ông đánh được một lúc thì có người phụ nữ được cho là mẹ bé từ trong xuất hiện định ngăn cản nhưng không được còn bị kẻ bạo hành dọa đánh luôn cả người này. Hắn bắt người phụ nữ phải lựa chọn "hoặc nó về ngoại hoặc tôi ra khỏi nhà này".

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