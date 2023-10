Theo Tuổi trẻ, tối ngày 4/8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã vào cuộc xác minh vụ việc liên quan đến video một em bé bị bạo hành xuất hiện trên mạng xã hội tối cùng ngày. Được biết, sự việc xảy ra tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Hiện, người đàn ông bạo hành trong video đã bị tạm giữ tại công an phường. Bé trai bị đánh trong video là N.P.A., 5 tuổi và là con của chị N.H. T. (sinh năm 1992, ngụ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Theo Pháp luật TP.HCM, sáng ngày 5/8, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữa Lê Hoài Nam (29 tuổi, quê TP.HCM) về hành vi bạo hành trẻ em. Đây là người đàn ông bạo hành dã man bé trai trong video trện.