Dùng xe cứu hộ chở người vượt chốt kiểm dịch ở Hà Nội, tài xế bị xử phạt hành chính và tước giấy phép lái xe

Xã hội 12/08/2021 21:33

Phòng CSGT Hà Nội đã xác minh và xử lý lái ô tô 7 chỗ và xe cứu hộ chở người vượt chốt kiểm dịch không đúng quy định.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 11/8, đội tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc 3, Cục CSGT và Phòng CSGT Hà Nội đã xác minh và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1983, ngụ tại Khoái Châu, Hưng Yên. Là người điều khiển xe ô tô cứu hộ biển số 29H và 2 người trên ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 38A.

Hai người ngồi trên xe cứu hộ là ông Lê Văn Đ, sinh năm 1959, trú tại Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh và ông Hoàng Văn T, sinh năm 1965, trú tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

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Chiếc xe dùng để chở người vượt chốt kiểm dịch. Ảnh: Internet

Ông Nguyễn Văn H có hành vi dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định mức phạt từ 6 triệu đến 8 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng và hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng.

Tổng mức phạt chung từ 11 triệu đến 18 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.

Đối với lái xe và phụ xe ô tô 7 chỗ, Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Hà Nội đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Đ và ông Hoàng Văn T với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, điều khiển xe ra đường trong trường hợp không cần thiết, vượt chốt kiểm dịch theo Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Quy định tại điểm a, khoản 1, điều 12 Nghị định số 117 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, mức phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng.

Trước tình trạng dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trong thành phố, Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Những ai vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật.

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